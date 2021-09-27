روسيا: نأمل تطوير العلاقات مع ألمانيا بعد الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "ريا نوفوستى" الروسية الرسمية، قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، اليوم الإثنين: "مهتمون باستمرار العلاقات وتوسيعها، نحن متفقون على الرؤية القائلة إن المشاكل لا يمكن حلها إلا بالحوار"، معربًا عن أمله فى "استمرار العلاقات الثنائية".
وتوترت العلاقات بين برلين وموسكو للغاية بسبب نزاعات مختلفة، من بينها سجن المعارض الروسى أليكسى نافالنى، ومقتل جورجى فى برلين، وهجوم القرصنة على البرلمان الألمانى فى 2015.
وعقب الانتخابات فى ألمانيا، تأمل روسيا ألا يتأخر تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذى سينقل الغاز الروسى إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
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