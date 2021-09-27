اليمن: اعتقال قائد خلية حوثية فى أبين

وحسبما نقلت مواقع يمنية، قال المصدر الأمنى اليمنى، إن قوات مشتركة من إدارة أمن أبين وشرطة الوضيع داهمت منزلاً كان فيه قيادى متهم بالتعاون مع مليشيا الحوثى فى المديرية، حيث كان المعتقل يلقى محاضرات سرية للشباب فى منطقته، تضمنت الدعوة إلى دعم الحوثيين.
كما أوضح مصدر محلى أن "القيادى الحوثى روج طول الفترة الماضية لبعض الكتب الحوثية فى المديرية التى تعد مسقط رأس الرئيس عبد ربه منصور هادى"، مضيفًا أن "الأخير برز بشكل لافت، وبدأ يجاهر بدعمه للحوثيين فى منطقة السواد التابعة لمديرية الوضيع، منذ سنتين".
وقال المركز الإعلامى لإدارة أمن أبين، فى وقت سابق، إن القيادى الحوثى عمل سابقًا قائدًا لأحد حواجز التفتيش للجماعة فى محافظة البيضاء وسط البلاد، لأكثر من عامين، وعين أخيرًا مديرًا عامًا لمديرية الوضيع من قبل الميليشيا الحوثية.
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