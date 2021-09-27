الأولى عالميا.. أمريكا تسجل 42.9 مليون إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالى الإصابات بها 42 مليونا و932 ألفا و211 حالة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 688 ألفا و41 حالة.





وتحتل الهند المرتبة الثانية - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية السبت الماضى، من حيث إجمالى عدد الإصابات والتى بلغت 33 مليونا و678 ألفا و786 حالة، كما بلغ إجمالى الوفيات هناك 447 ألفًا و194 حالة. وجاءت البرازيل فى المركز الثالث مسجلة 21 مليونا و351 ألفا و972 إصابة، بينما بلغ إجمالى الوفيات 594 ألفا و443 حالة. وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية، أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى العالم ارتفع إلى 231 مليونا و898 ألفا و110 حالات، ووصل إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس فى العالم إلى 4 ملايين و749 ألفا و570 حالة.

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