بينيت: إسرائيل مصرة على النظر إلى الأمام.. وإيران تسعى للهيمنة على المنطقة

جدة - نرمين السيد -

وأضاف بينيت فى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المجموعات الإرهابية تسعى للانتشار فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تلك المجموعات تتلقى الدعم من إيران التى نشرت الدمار فى لبنان والعراق وسوريا واليمن وغزة، حيث تسعى للهيمنة على المنطقة.

وتابع بأن إيران حققت تقدما فى المجال النووى وبرنامجها فى مرحلة حاسمة، كما أنها طورت طائرات مسيّرة تحمل أسلحة فتّاكة، حيث تهدف لتسليح وكلائها فى المنطقة بتلك الطائرات.

واستطرد، بأن النظام الإيرانى عفن وحكومة طهران فاسدة، مضيفا أن طهران أضعف بكثير مما تبدو عليه.

أما فيما يخص وباء كورونا، قال بينيت، نحن على الطريق الصحيح لتفادى موجة رابعة من وباء كوفيد 19، إذ قررنا تقديم جرعة ثالثة من لقاحات كورونا بسبب تفشى سلالة دلتا، بحسب قناة "سكاى نيوز"الإخبارية.