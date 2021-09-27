موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات الاستعلام عن النتائج للثانوية العامة والثانوية الفنية عبر tansik.egypt.gov.eg

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء مصر على مستوى جميع المحافظات من أجل الاستعلام عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك لجميع الطلبة والطالبات طلاب المرحلة الثالثه من الثانوية العامة والثانوية الفنية، حيث كان باب التنسيق قد فُتح لجميع الطلبة والطالبات طلاب المرحلة الثالثة وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وتضم هذه المرحلة جميع الطلاب الذين لم ينجحوا في امتحانات الدور الأول وأدوا امتحانات الدور الثاني في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ونجحوا فيها فيمكنهم تسجيل الرغبات الخاصة بهم في هذه المرحلة، ونقدم لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة المعلومات الخاصة بتنسيق مرحلة ثالثة لطلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية للعام الدراسي 2021.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

يتساءل جميع الطلبة والطالبات الذين قاموا بتسجيل الرغبات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاصة بالتنسيق عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تأجيل موعد الإعلان عن هذه النتيجة حتى تتضمن جميع الطلبة والطالبات الدور الثاني من الثانوية العامة والثانوية الفنية والذين قاموا بالتسجيل في التنسيق الخاص بالمرحلة الثالثة للطلاب، وأكدت الوزارة أنه فور الإعلان عن النتائج سيتمكن جميع الطلبة والطالبات من الاستعلام عن النتائج الخاصة بالتنسيق للمرحلة الثالثة من الثانوية الفنية أو الثانوية العامة للعام الدراسي 2021.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

بعدما قام جميع الطلبة والطالبات بالتسجيل في الرغبات الخاصة بالمرحلة الثالثة والتي تم فتحها بحد أدنى 205 لكل الشعب العلمية والأدبية وينتظر جميع الطلبة والطالبات إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للعام الدراسي 2021 وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، حيث يمكنهم الاستعلام عن النتائج فور ظهورها عن طريق الخطوات التالية:-