لينك وزارة التموين لإضافة المواليد للخبز الخطوات اللازمة لتسجيل المواليد على بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية

وزارة التموين لإضافة المواليد للخبز، بعدما كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن فتح باب تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين عبر وزارة التموين لإضافة المواليد للخبز وتزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية من أجل الاستعلام عن الخطوات اللازمة لإضافة الأشخاص الجدد والمواليد على بطاقات التموين من أجل صرف الخبز لهم والسلع التموينية، وذلك حيث أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية على حرصها على ضمان وصول الدعم لجميع المستحقين من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل من صرف السلع التموينية الغذائية وصرف الخبز لهم، ونقدم لكم متابعينا الكرام في هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

وزارة التموين لإضافة المواليد للخبز

أعلنت وزارة التموين لإضافة المواليد للخبز أن هذه الخدمة ستكون متوفرة فقط لعدد من الفئات مستحقي الدعم وأصحاب الدخل المحدود والضعيف وذلك تبعًا لخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في وصول الدعم إلى مستحقيه من الأشخاص والأسر محدودي الدخل، وحددت الوزارة الفئات التالية للحصول على هذه الخدمة:-

يمكن لجميع السيدات المطلقات والأرامل والمرآة العائلة لأطفال الحصول على البطاقات التموينية وتسجيل المواليد الجدد. وكذلك جميع الأشخاص المستفيدين من المعاشات مثل معاش تكافل وكرامة. الأشخاص الذين لديهم أي أمراض مزمنة وكذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. أصحاب العمالة الغير منتظمة، وأصحاب الشهادات العليا العاطلين. أصحاب المعاشات التي لا تزيد عن 1500 جنية.

رابط وزارة التموين لإضافة المواليد للخبز

يمكن لكافة الفئات التي قامت الوزارة بتحديدها تسجيل المواليد الجدد عن طريق رابط موقع وزارة التموين لإضافة المواليد للخبز وذلك عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-