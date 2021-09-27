محاسنة: المياه السوداء في البحر الميت "ليست نفطاً"

دوت الخليج :- قالت أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة، إنه تم أخذ عينات من مياه سوداء تسربت إلى البحر الميت للتحقق منها، ولا زالت قيد الفحص والدراسة.

وأضافت محاسنة في تصريح لها، اليوم الأحد، أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن المياه السوداء التي ظهرت في البحر الميت، ليست “نفطا”.

وأوضحت محاسنة، أن هذه المياه قد تكون مياها عادمة، أو تربة طينية، وفق حديثها للتلفزيون الأردني.