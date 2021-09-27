أمريكا تتصدر دول العالم المتضررة من كورونا

أمريكا تتصدر دول العالم المتضررة من كوروناتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالى الإصابات بها 42 مليونا و932 ألفا و211 حالة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 688 ألفا و41 حالة.

وتحتل الهند المرتبة الثانية - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية السبت الماضى، من حيث إجمالي عدد الإصابات والتي بلغت 33 مليونا و678 ألفا و786 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 447 ألفًا و194 حالة.

وجاءت البرازيل في المركز الثالث مسجلة 21 مليونا و351 ألفا و972 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 594 ألفا و443 حالة.

وقد أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) البحثية الأمريكية أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع إلى 231 مليونا و898 ألفا و110 حالات، ووصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم إلى 4 ملايين و749 ألفا و570 حالة.

