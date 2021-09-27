ملك وملكة الأردن فى الحجر الصحى بعد إصابة ولى العهد بفيروس كورونا

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جدة - نرمين السيد - وجاء البيان، الذى نشرته وكالة الأنباء الأردنية كالتالى :
يعلن الديوان الملكى الهاشمى أنه بعد إجراء صاحب السمو الملكى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد المعظم، الفحص الروتينى المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة فى الديوان الملكى الهاشمى، أظهرت النتيجة مساء اليوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا.
وظهرت على سمو الأمير الحسين، الذى كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جداً.
ووفقاً للبروتوكول الصحى المتبع فى حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمان، للحجر المنزلى الاحترازى لمدة خمسة أيام، علماً أن نتائج فحوصات جلالتيهما التى أجريت اليوم كانت سلبية.
ويتمنى الديوان الملكى الهاشمى الشفاء العاجل لصاحب السمو الملكى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، ولجميع مصابى كورونا فى المملكة الأردنية الهاشمية".
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