مصرع وإصابة عشرة أشخاص جراء زلزال جزيرة كريت

جدة - نرمين السيد - وألحق الزلزال أضرارًا بمنازل وكنائس وتسبب فى انهيارات صخرية بالقرب من مدينة هيراكليون رابع أكبر مدن اليونان، ودفع المواطنين إلى الخروج إلى شوارع المدينة، وتم إخلاء المدارس، حيث ضربت هزات ارتدادية متكررة المنطقة، مما زاد من الأضرار التى لحقت بالقرى القريبة من مركز الزلزال، بسحب ما أوردته صحيفة"كاثمرينى" اليونانية.

وذكرت وزارة أزمة المناخ والحماية المدنية فى اليونان أنه وفقًا لتقارير واردة من السلطات المحلية، فقد لقى شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون بجروح، ولم تتح على الفور أى معلومات بشأن ملابسات الوفاة والإصابات.

وأفاد معهد أثينا للديناميكية الجيولوجية بأن الزلزال وقع فى الساعة 09:17 صباحًا (06:17 بتوقيت جرينتش)، ومركزه على بعد 246 كيلومترًا جنوب شرقى العاصمة اليونانية أثينا.

وكان المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل وهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قد أفادا بأن شدة الزلزال الأولية بلغت 6 درجات على مقياس ريختر، لكن معهد أثينا للديناميكية الجيولوجية أفاد بأن شدته بلغت 5.8 درجة على مقياس ريختر.

كما ضربت المنطقة ما لا يقل عن تسعة هزات ارتدادية، أفاد معهد أثينا بأن أقواها كان بشدة 4.6 درجة وفق التقديرات الأولية.