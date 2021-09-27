مستشار ألمانيا المقبل: البريطانيون يدفعون ثمن بريكست

وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الإثنين، طرح مراسل بريطانى سؤالاً فى مؤتمر صحفى لأولاف شولتس، وقال بإنجليزية سليمة، إن البريطانيين بأن مشاكلهم هى أيضًا نتيجة لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبى، "بريكست".
وتابع شولتس قائلاً: "إن حرية حركة العمال هى جزء من الاتحاد الأوروبى، لقد عملنا جاهدين لإقناع البريطانيين بالبقاء فى الاتحاد. وقرروا الآن بشكل مختلف، وآمل أن يتغلبوا على المشاكل الناتجة عن ذلك".
وأضاف: "قد تكون للأمر علاقة بمسألة الأجور. إذا فهمت أن عملك سائق شاحنة شىء يرغب فيه حقًا كثيرون، ولا تجد أن ذلك يكفى، فإن الأمر يكون له علاقة بظروف العمل، وهذا شىء يجب التفكير فيه".
ويدرس رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، مسألة الاستعانة بسائقين من الجيش، بعد نفاد الوقود من محطات كثيرة فى مطلع الأسبوع، حيث يسيطر الرعب على سائقى السيارات.
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