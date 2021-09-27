قرض بدون كفيل ولا فوائد أو رسوم 60 ألف ريال من بنك التنمية ميسر جدا لجميع الفئات

قرض بدون كفيل ولا فوائد أو رسوم إدارية مقدم من بنك التنمية الاجتماعية “بنك التسليف سابقاً” بمبلغ 60 ألف ريال سعودي يشمل الرجال والنساء الأرامل والمطلقات والمهجورة، والموظفين في القطاع الحكومي والخاص والمتقاعدين أي جميع الفئات، يسمى هذا المنتج (أهل) وهو إحدى المنتجات التمويلية التي تهدف إلى مراعاة الفئات الأشد احتياجاً في المملكة وذلك لرفع وتحسين الحالة المعيشية وسط التطورات الجارية وفق خطة استراتيجية ممنهجة لتحسين المعيشة وتحقيق المساواة الاجتماعية، وهذا ما يتبعه بنك التنمية مسيرة عطاء مخصصة لأبناء المجتمع من السعوديين.

مميزات قرض أهل بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التسليف عدة مميزات تتضمن في مجموعة من التيسيرات للحالات التي تحتاج المال في صورة قروض شخصية ميسرة لإعانة تلك الفئات أو الأسر، كما يقدم منتجات تمويلية مخصصة لكل فئة على حدى (تمويل الأسرة – الترميم – كنف – الزواج – أهل) بالإضافة إلى منتجات تمويل العمل الحر التي من خلالها قرض للعاطلين والعاطلات بدون فوائد أو قرض سيارة وتمويل الأسر المنتجة أيضاً، أما تمويل أهل مميزاته كالتالي:-

أولاً القرض إسلامي (أي متوافق مع أحكام الشريعة).

تمويل بدون أي رسوم ولا فوائد.

قرض بدون كفيل للعاملين بالقطاع الحكومي وتقديم كفيل للقطاع الخاص وربة المنزل والطالب والمتسبب والمتقاعد.

فترة السداد ميسرة جداً تصل حتى خمس سنوات.

قرض يبدأ من 18 ألف ريال بأسهل إجراءات.

شروط الحصول على قرض بدون كفيل ولا فوائد أو رسوم

هي بسيطة للغاية أن يكون عميل سابق لبنك التنمية أي قد حصل من قبل على إحدى التمويلات وتم سداده وإغلاقه منذ سنة على الأقل، أن لا يزيد الراتب الشهري عن 12.500 ريال سعودي أو الأفضلية تكون لمحدودي الدخل، القرض للأشخاص سعوديين الجنسية فقط.

كيفية طلب قرض بدون كفيل ولا فوائد أو رسوم تمويل أهل

عليك استيفاء الشروط المعلنة أعلى، ثم التقديم عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد وتعبئة نموذج الطلب ورفع المستندات المطلوبة التي تشمل (بطاقة هوية وطنية سارية المفعول – رقم حساب الآيبان – رقم الجوال المسجل في أبشر – العنوان الوطني)، لمزيد من المعلومات في حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم بنك التنمية 19909.