إصابة ولي العهد الأردني بكورونا

أعلن الديوان الملكي الأردني، يوم الاثنين، عن إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بفيروس كورونا.

وقال الديوان الملكي في بيان: "يعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء يوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن البيان "أن أعراضا خفيفة ظهرت على الأمير الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه بصحة جيدة."

وأكد أنه "ووفقا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علما أن نتائج الفحوصات التي أجرياها اليوم كانت سلبية".