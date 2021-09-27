ماكرون يرفع دعوى قانونية.. والسبب صورة انتهكت خصوصيته

قدم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، شكوى تتعلق بصورة خاصة به عرضت في معرض بباريس.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن ماكرون وزوجته قدما الشكوى، بعد عرض صورة للرئيس الفرنسي في معرض بباريس، وهو يتزلج على الماء مرتديا زي السباحة في عطلته.
وقالت إذاعة أوروبا 1 إن معرض "رؤساء الجمهورية في أماكن عطلاتهم" أقيم في ساحة فنية قرب قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئاسة الفرنسية في وسط باريس.
وأضافت أن شكوى انتهاك الخصوصية قدمت ضد أحد المصورين.
وبحسب "رويترز" فقد رفض قصر الإليزيه، التعليق على خبر الدعوى الذي أشارت إليه إذاعة أوروبا 1.
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