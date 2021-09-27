مجلس الأمن يدعو الحكومة اللبنانية إلى الإسراع فى تنفيذ الإصلاحات

جدة - نرمين السيد - دعا مجلس الأمن الدولى، اليوم الاثنين، الحكومة اللبنانية المشكّلة حديثا بقيادة رئيس الوزراء نجيب ميقاتى، إلى الإسراع فى تنفيذ الإصلاحات وسط أزمة اقتصادية حادة دفعت الكثير من السكان إلى الفقر.





وقال المجلس فى بيان إن الدول الأعضاء حثوا الحكومة اللبنانية الجديدة على التنفيذ السريع والشفاف للإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة، كما تم التأكيد عليه فى الإعلان الوزارى للحكومة الجديدة، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. وأضاف أن هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبنانى فيما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التى تواجه البلاد. وقال مجلس الأمن إن مثل هذه الإصلاحات ضرورية لضمان الدعم الدولى للبلاد، مشددا على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة فى عام 2022. فى 10 سبتمبر، أعلن تشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان بعد 13 شهرا من استقالة الحكومة السابقة، وفى الأسبوع الماضى، صوت غالبية النواب فى البرلمان اللبنانى على الثقة فى الحكومة الجديدة، برئاسة نجيب ميقاتى.

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