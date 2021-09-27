منظمة إغاثة: واحد من كل 3 أفغان يعانى الجوع

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال الأمين العام للمجلس النرويجى للاجئين، يان إيجلاند، من كابول، إن الشتاء آت ويحتاج مئات الآلاف من النازحين داخلياً بشكل عاجل إلى مأوى، وملابس شتوية، وطعام للنجاة من الطقس القاسى.

وتابع إيجلاند: "تحدثت إلى العائلات التى أخبرتنى أنها تعيش على الشاى وكسرات من الخبز القديم".

وقال بيان للمجلس النرويجى، إنه منذ يناير الماضى نزح أكثر من 664 ألف شخص فى أنحاء أفغانستان، ما يرفع إجمالى النازحين داخليًا إلى 3.5 ملايين، وأنه هناك شخص واحد من كل ثلاثة فى أفغانستان "جائع بشدة".

ودعا البيان المانحين إلى "التركيز على توفير حلول سريعة وفعالة لتقديم مساعدات عاجلة للأطفال والنساء والرجال الذين لا يستطيعون الانتظار أكثر"، موضحًا أن هناك 16 مليون شخص، من أصل 32 مليون أفغانى، يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.