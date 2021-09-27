دبلوماسى إسرائيلى: هناك خطة بديلة لوقف برنامج إيران النووى

جدة - نرمين السيد - قال السفير الإسرائيلى لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى تدرس خطة بديلة لوقف برنامج النووى الإيرانى، إذا فشلت المفاوضات على إحياء الاتفاق النووى.





وفى تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلى، اعتبر أردان أن "الصورة العامة للعالم ستتغير إذا لم تعد إيران إلى الاتفاق"، مضيفًا أنه "فى السابق كانت هناك فرصة بـ 80% لعودة إيران إلى الاتفاق النووى، وانخفض هذا الرقم اليوم إلى حوالى 30%"، حسبما نقل موقع "i24" نيوز الإسرائيلى. وتابع السفير الإسرائيلى: "القضية الإيرانية المطروحة على أجندة الإدارة الأمريكية ستكون مرتبطة بشكل كامل هذه المرة بخطاب رئيس الوزراء نفتالى بينيت أمام الجمعية العام للأمم المتحدة".

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