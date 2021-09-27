نظام ساند يستهدف الي رعاية المواطنين السعوديين المستفيدين الحصول على العديد من الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي المخصص، حيث أن نظام ساند تأثر الكثير من الوظائف العديدة، بالقطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله، حيث أن باتت العديد من الوظائف والمهن مهددة في الفترة الأخيرة بسبب هذا الفيروس، في الفترة الأخيرة أوضحت التأمينات الاجتماعية بالمملكة عن كشف آلية احتساب الأجر، حيث أن هذا بسبب (كوفيد-19) ولذلك أوضحت التأمينات الاجتماعية عن سبب نقص دعم ساند، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني عن خطوات التقديم في نظام ساند للعاطلين عن العمل، ولذلك سوف يتم الإعلان عن طريقة التحديث في نظام ساند.

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية. ثم بعد ذلك تسجيل الدخول على الحساب الخاص بالمستفيد. يجب على المستفيد كتابة رمز المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. يجب النقر على أيقونة “دخول”.

خطوات التقديم في نظام ساند :

ومن الجدير بالذكر أن المستفيد يقوم تقديم طلب الاستحقاق بنظام ساند للعاطلين عن العمل، ولذلك أضاف المستفيد إدخال كافة البيانات المطلوبة والمعلومات، وإدخال رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد، حيث أن بعد تقديم جميع الخطوات الخاصة بطلب التقديم في نظام ساند، في النهاية سوف يتم الإيضاح عن عملية تقديم طلب تعويض تمت بنجاح على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك في حالة الاستحقاق لكي يتم التحصيل على التعويض، في هذه الحالة سوف يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال الخاص بالعميل، لكي يتم التأكد من استحقاق طلب التعويض للمستفيد، ولذلك تم الإعلان على أن إذا كان المستفيد غير مؤهل للتقديم في نظام ساند، سوف يتم إظهار رسالة بس عدم تؤهل المستفيد.

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية. يجب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة. يجب بعد ذلك الدخول على الخدمات الرئيسية. ثم بعد ذلك الضغط على التعطيل عن العمل. ثم الضغط على طلب ساند. ثم يجب على المستفيد إدخال رقم الحساب البنكي الخاص به. يجب على المستفيد إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على هاتف الجوال.

طريقة التحديث في نظام ساند :