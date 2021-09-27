iphone 13 pro max مواصفات ومميزات وعيوب الهاتف وسعره في السعودية ومصر

يعتبر هاتف iphone 13 pro max من أحدث هواتف شركة ابل العالمية ويعد تطويرا لما كان من إنتاج الشركة السابق لأيفون 12 وما يحتوي عليه من مميزات، وقد استطاع الهاتف الجديد الحصول على معالج A 15 Bionic وما يميز هذا المعالج من مزايا على مستوي الأداء والسرعة تجعله من أفضل المعالجات، ولقد أعلنت شركة ابل عن هاتفها المميز أيفون 13 برو ماكس ليكون الأعلى والأفضل في المواصفات والسعر، فهو الأفضل علي الإطلاق من حيث المساحة والشاشة والكاميرا والمعالج. iphone 13 pro max iphone 13 pro max جميع مواصفات هاتف أيفون 13 برو ماكس واهم المميزات التي يتميز بها الهاتف فيما يلي: يدعم أيفون 13 برو ماكس خاصية ال NFC.

يدعم الهاتف عدد أثنين من شرائح الاتصال تكون من أنواع Eslm و Nano Sim.

كما يتميز الهاتف بالقوة والمتانة العالية وذلك لصنعه من الزجاج وإطار من الستانلس ستيل.

يعمل الهاتف على مقاومة كل من الماء والهواء وذلك بشهادة من IP68.

يوجد عدد اثنين من الكاميرات الأمامية بالإضافة إلي الكاميرا الخلفية.

تأتي دقة الكاميرا الأمامية للهاتف 12 ميجا بكسل.

كما أن دقة الكاميرا الثانية SL 3D.

الكاميرا الخلفية رباعية وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحه عدسة F15. سعر أيفون 13 برو ماكس قامت شركة ابل المصدرة لهاتف أيفون 13 برو ماكس بالإعلان عن سعر الهاتف الجديد والذي صدر منه خمس ألوان مختلفة.

ويأتي الهاتف بسعر 699 دولار أمريكي. سعر أيفون 13 برو ماكس سعر أيفون 13 برو Max في السعودية ومصر بحسب ما قامت شركة ابل بالإعلان عنه فان أيفون 13 برو ماكس سوف يتم طرحه في الأسواق اعتبارا من الجمعة 24 من سبتمبر 2021. سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية هو 1099 دولار أمريكي.

وهو ما يعادل في هذا الصدد 4000 ريال سعودي.

ثم يأتي سعره في مصر تقربيا بمبلغ 15 ألف من الجنيهات المصرية. عيوب أيفون 13 برو max هناك بعض العيوب البسيطة التي تتواجد في الهاتف وهي من أكثر العيوب التي تتواجد في أصدارات أيفون عماما، وسوف نتعرف علي تلك العيوب الموجود في هاتف iphone 13 pro max فيما يأتي: يحتوي أيفون 13 برو ماكس على نوتش تعتبر كبيرة الحجم نسبيا.

لا يتمكن الهاتف من دعم 3.5 ملم، كما هو خاص بسماعات الأذن.

لا يختلف الهاتف كثيرا عن تصميم أيفون 12 برو ماكس.

كما أن وزن الهاتف وحجمه كبير نوعا ما.

لم تقوم شركة ابل في هذا الهاتف بتطوير سرعات الشحن. الوسوم

يعتبر هاتف iphone 13 pro max من أحدث هواتف شركة ابل العالمية ويعد تطويرا لما كان من إنتاج الشركة السابق لأيفون 12 وما يحتوي عليه من مميزات، وقد استطاع الهاتف الجديد الحصول على معالج A 15 Bionic وما يميز هذا المعالج من مزايا على مستوي الأداء والسرعة تجعله من أفضل المعالجات، ولقد أعلنت شركة ابل عن هاتفها المميز أيفون 13 برو ماكس ليكون الأعلى والأفضل في المواصفات والسعر، فهو الأفضل علي الإطلاق من حيث المساحة والشاشة والكاميرا والمعالج. iphone 13 pro max iphone 13 pro max جميع مواصفات هاتف أيفون 13 برو ماكس واهم المميزات التي يتميز بها الهاتف فيما يلي: يدعم أيفون 13 برو ماكس خاصية ال NFC.

يدعم الهاتف عدد أثنين من شرائح الاتصال تكون من أنواع Eslm و Nano Sim.

كما يتميز الهاتف بالقوة والمتانة العالية وذلك لصنعه من الزجاج وإطار من الستانلس ستيل.

يعمل الهاتف على مقاومة كل من الماء والهواء وذلك بشهادة من IP68.

يوجد عدد اثنين من الكاميرات الأمامية بالإضافة إلي الكاميرا الخلفية.

تأتي دقة الكاميرا الأمامية للهاتف 12 ميجا بكسل.

كما أن دقة الكاميرا الثانية SL 3D.

الكاميرا الخلفية رباعية وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحه عدسة F15. سعر أيفون 13 برو ماكس قامت شركة ابل المصدرة لهاتف أيفون 13 برو ماكس بالإعلان عن سعر الهاتف الجديد والذي صدر منه خمس ألوان مختلفة.

ويأتي الهاتف بسعر 699 دولار أمريكي. سعر أيفون 13 برو ماكس سعر أيفون 13 برو Max في السعودية ومصر بحسب ما قامت شركة ابل بالإعلان عنه فان أيفون 13 برو ماكس سوف يتم طرحه في الأسواق اعتبارا من الجمعة 24 من سبتمبر 2021. سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية هو 1099 دولار أمريكي.

وهو ما يعادل في هذا الصدد 4000 ريال سعودي.

ثم يأتي سعره في مصر تقربيا بمبلغ 15 ألف من الجنيهات المصرية. عيوب أيفون 13 برو max هناك بعض العيوب البسيطة التي تتواجد في الهاتف وهي من أكثر العيوب التي تتواجد في أصدارات أيفون عماما، وسوف نتعرف علي تلك العيوب الموجود في هاتف iphone 13 pro max فيما يأتي: يحتوي أيفون 13 برو ماكس على نوتش تعتبر كبيرة الحجم نسبيا.

لا يتمكن الهاتف من دعم 3.5 ملم، كما هو خاص بسماعات الأذن.

لا يختلف الهاتف كثيرا عن تصميم أيفون 12 برو ماكس.

كما أن وزن الهاتف وحجمه كبير نوعا ما.

لم تقوم شركة ابل في هذا الهاتف بتطوير سرعات الشحن.

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