أخبار اليمن : الرهوي يُهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر

الرهوي يُهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبرتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس، برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ59 للثورة اليمنية 26 سبتمبر، من عضو المجلس السياسي الأعلى - عضو اللجنة العامة أحمد غالب الرهوي، ومن خلاله إلى نوابه والأمين العام وقيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.

وأكد الرهوي أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر مثلت فعلاً ثورياً كسر جدران العزلة، ونقل الشطر الشمالي - سابقا، من القرون الوسطى إلى العصر الحديث، ووضعه في مسار التحديث والتطوير، كما أن الفجر السبتمبري عم ضوؤه اليمن بامتداده الجغرافي والحضاري، فكان حافزاً ونصيراً للثوار ضد الاحتلال البريطاني، وهو ما ساعد في تفجير الكفاح المسلح، في ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، وأثمر الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر (1967).

وثمن الرهوي دعوات رئيس المؤتمر الشعبي العام لإعادة قراءة تاريخ الثورة، واستلهام الإيجابيات التي رافقتها والإفادة من الأخطاء في طريق الصيرورة الثورية، حتى تحقيق النصر على قوى العدوان وعملائها ومرتزقتها والتنظيمات الإرهابية المساندة لها.

كما أكد أن يمن اليوم يسير باتجاه ثورة شاملة تتوج نضالات الشعب اليمني، وتحرر القرار الوطني من الوصاية والأرض من الاحتلال.

واختتم تهنئته مشيداً ببطولات الجيش واللجان الشعبية وقوات الأمن ورجال القبائل المتطوعين في جبهات العزة والكرامة، وتمنّى من الله تعالى أن توقد شعلة العيد الستين لثورة الـ26 من سبتمبر وقد أُوقدت شعلة النصر على تحالف العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي وعملائه ومرتزقته، ومن يقف خلفه من دول الاستكبار العالمي والرجعية العربية.