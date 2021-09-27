أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 200 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 200 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 200 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 10 غارات للطيران التجسسي على الفازة والجبلية وحيس وتحليق 28 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمدينة وحيس والجاح والجبلية والدريهمي والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و18 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 150 قذيفة و144 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.