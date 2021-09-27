الأمم المتحدة: انسحاب أفغانستان من أعمال الجمعية العامة

جدة - نرمين السيد - وأكدت المتحدثة باسم رئيس الجمعية مونيكا جرايلى لوكالة "فرانس برس" أن "أفغانستان سحبت مشاركتها فى المناقشة العامة". وأضافت أن بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة لم تذكر سبب الانسحاب.

وكان من المقرر أن يتحدّى غلام إيزاكزاى، ممثل حكومة الرئيس السابق أشرف غنى، طالبان بخطاب، لكن تم حذف اسمه من قائمة المتحدثين فى وقت مبكر من اليوم.

وكانت حركة طالبان وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأسبوع الماضى طلبت فيها السماح لوزير خارجيتها الجديد أمير خان متقى بالمشاركة.

وأكدت الرسالة أن إيزاكزاى لم يعد يمثل أفغانستان فى الهيئة الدولية.

كذلك، جاء فى الرسالة أن طالبان رشحت المتحدث باسمها فى الدوحة سهيل شاهين كممثل دائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.

وجاءت المذكرة بعد أن تلقى جوتيريش رسالة منفصلة من إيزاكزاى، بتاريخ 15 سبتمبر الجارى، تحتوى على قائمة الوفد الأفغانى لحضور الجلسة، حيث أدرجت تلك الرسالة إيزاكزاى كممثل دائم لأفغانستان.

وصرح مسؤول فى الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم الكشف عن هويته أن "البعثة وحدها يمكنها أن تقرر الانسحاب" من مخاطبتها الجمعية.

يشار إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تعتبر إيزاكزاى رئيس بعثة أفغانستان.