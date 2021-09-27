فيديو.. إلقاء بيضة على الرئيس الفرنسى ماكرون خلال زيارته معرض تجارى

وأظهرت مقاطع فيديو عرضتها وكالة "رويترز" بيضة تم إلقاؤها باتجاه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى اليسار ، لتضربه على كتفه أثناء سيره فى معرض للمطعم التجارى فى ليون، فرنسا، يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021.
وأوضحت "أسوشيتد برس"، أن مقطع فيديو يظهر الحادث، انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعى، أظهرت الرئيس ماكرون يسير وسط الحشد عندما تم إلقائه ببيضة دون أن تنكسر، ويمكن رؤية اثنين من الحراس الشخصيين يقتربان على الفور من الرئيس.
كما يظهر فى الفيديو رجلاً يُقتاد من مكان الحادث بواسطة حراس شخصيين آخرين، وسمع المراسلون ماكرون يقول "إذا كان لديه ما يقوله لى، فيمكنه أن يأتى".
ولم تكشف السلطات عن تفاصيل حول هوية الرجل أو الدافع المحتمل.
وفى يونيو الماضى صفع رجل ماكرون على وجهه أثناء تحيته للجمهور فى بلدة صغيرة فى جنوب شرق فرنسا.
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