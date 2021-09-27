أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن تمسك باريس بدعوتها لتوسيع نطاق العضويتين الدائمة والمؤقتة في مجلس الأمن الدولي.
وقال متحدث باسم الوزارة خلال موجز صحفي معلقا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول ضرورة تغيير هيكلية مجلس ضمن إصلاح الأمم المتحدة: "فرنسا تؤيد منذ زمن طويل فكرة توسيع مجلس الأمن، فهي تدعو إلى توسيع عضويته بنوعيها الدائمة والمؤقتة".
وأوضح أن فرنسا تؤيد مبادرة مجموعة الدول الأربع (G4 - ألمانيا، البرازيل، الهند، اليابان) في تطلعها إلى الحصول على العضوية الدائمة بالمجلس، إلى جانب دعوة باريس إلى توسيع تمثيل الدول الإفريقية في المجلس، بما في ذلك في صفوف الدول دائمة العضوية.
واقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كتابه "من الممكن إنشاء عالم أعدل" الذي صدر مؤخرا، إجراء إصلاح في هيكلية مجلس الأمن الدولي ورفع عدد أعضائه الدائمين من 5 إلى 20.
واعتبر أردوغان أن "إعادة تنظيم مجلس الأمن الدولي بطريقة تمثل القارات والمعتقدات والأصول والثقافات بأكثر الطرق إنصافا ستكون خطوة ثورية نحو السلام العالمي".
ويضم مجلس الأمن الدولي 5 دول أعضاء دائمين هي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى 10 دول أعضاء منتخبين غير دائمين.
ويحظى الأعضاء الدائمون بحق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القرارات المطروحة للتصويت عليها في المجلس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تجدد تأييدها فكرة توسيع العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.