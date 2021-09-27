الأمن العام يحدد غرامة أداة العمرة بدون تصريح ودخول مسجد المكي 1443

يتساءل أعداد كبيرة جدًا من المواطنين السعوديين وأيضا المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن حقيقة فرض غرامات لمن يؤدى العمرة أو يدخل مسجد الحرم المكي دون تصريح، حيث إن الامن العام السعودي قد أعلن أنه سوف يوضع قوانين صارمة لكل من يتخلف عن القوانين التي وضعت بشأن أداء العمرة ودخول المسجد الحرام، ولهذا فقد نشرت في جميع الصحف ووسائل الإعلام التابعة للحكومة عن قيمة الغرامات التي سوف يخضع لها كل من يتجاهل الحصول على تصريح.

بحسب تصريحات وزارة الدفاع ومراكز الشرطة السعودية إن من يأتون لأداء العمرة بدون إذن سيتم تغريمهم (10000) ريال سعودي، ومن يحاول دخول المسجد المكي للصلاة سيتم تغريمه أيضاً (1000) ريال سعودي.

كما إنه سوف تم التحقق من التصريح من خلال طلب توكلنا “Tawakkalna” وهذا يتم عندما يتم توافقة مع رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر، على أن يكون في التاريخ المحدد في التصريح التي قد صدرت من قبل الحكومة السعودية”.

سبق أن قامت وزارة الحج والعمرة مجموعة كبيرة من التصريحات الهامة بشأن الحصول على تصريح لإقامة أداة العمرة، كما إنه يوجد عدد من الإجراءات الرقابية للحصول على تصاريح العمرة والزيارة، وتتمثل هذه الإجراءات على النحو التالي: