الأمن العام يحدد غرامة أداة العمرة بدون تصريح ودخول مسجد المكي 1443

- 1/2
- 2/2
يتساءل أعداد كبيرة جدًا من المواطنين السعوديين وأيضا المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن حقيقة فرض غرامات لمن يؤدى العمرة أو يدخل مسجد الحرم المكي دون تصريح، حيث إن الامن العام السعودي قد أعلن أنه سوف يوضع قوانين صارمة لكل من يتخلف عن القوانين التي وضعت بشأن أداء العمرة ودخول المسجد الحرام، ولهذا فقد نشرت في جميع الصحف ووسائل الإعلام التابعة للحكومة عن قيمة الغرامات التي سوف يخضع لها كل من يتجاهل الحصول على تصريح.
غرامة إداة العمرة و دخول المسجد الحرم المكي دون تصريح
بحسب تصريحات وزارة الدفاع ومراكز الشرطة السعودية إن من يأتون لأداء العمرة بدون إذن سيتم تغريمهم (10000) ريال سعودي، ومن يحاول دخول المسجد المكي للصلاة سيتم تغريمه أيضاً (1000) ريال سعودي.
كما إنه سوف تم التحقق من التصريح من خلال طلب توكلنا “Tawakkalna” وهذا يتم عندما يتم توافقة مع رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر، على أن يكون في التاريخ المحدد في التصريح التي قد صدرت من قبل الحكومة السعودية”.خطوات الحصول على إذن لإقامة أداء العمرة
سبق أن قامت وزارة الحج والعمرة مجموعة كبيرة من التصريحات الهامة بشأن الحصول على تصريح لإقامة أداة العمرة، كما إنه يوجد عدد من الإجراءات الرقابية للحصول على تصاريح العمرة والزيارة، وتتمثل هذه الإجراءات على النحو التالي:
- اعتبارًا من 1 يناير 1442ھ في التقويم الإسلامي، سيحصل الأشخاص الذين خضعوا إلى اللقاح، سوف يحصلون على إذن لأداء العمرة والصلاة في المسجد الكبير وزيارة المسجد النبوي، كما هو موضح في تطبيق فئة التحصين المذكورة في برنامج (توكلنا).
- يجب عرض الترخيص والتحقق منه مباشرة من حساب المستفيد من الترخيص في التطبيق من خلال تطبيق (توكلنا).
- سيتم حجز تصاريح أداء العمرة والصلاة والزيارات من خلال تطبيقي (عمرة) و (توكلنا) فقط.
- كما أنه سيتم حجز الفترة الزمنية المتاحة وفقًا لرغبات ضيوف الرحمن والقدرة التشغيلية الممكنة لتنفيذ الإجراءات الوقائية.
إذا قم بهذه الخطوات السابقة سوف تحصل على تصريح وإذن لأداء العمرة أو دخول مسجد الحرم المكي.
الوسوم
يتساءل أعداد كبيرة جدًا من المواطنين السعوديين وأيضا المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن حقيقة فرض غرامات لمن يؤدى العمرة أو يدخل مسجد الحرم المكي دون تصريح، حيث إن الامن العام السعودي قد أعلن أنه سوف يوضع قوانين صارمة لكل من يتخلف عن القوانين التي وضعت بشأن أداء العمرة ودخول المسجد الحرام، ولهذا فقد نشرت في جميع الصحف ووسائل الإعلام التابعة للحكومة عن قيمة الغرامات التي سوف يخضع لها كل من يتجاهل الحصول على تصريح.
غرامة إداة العمرة و دخول المسجد الحرم المكي دون تصريح
بحسب تصريحات وزارة الدفاع ومراكز الشرطة السعودية إن من يأتون لأداء العمرة بدون إذن سيتم تغريمهم (10000) ريال سعودي، ومن يحاول دخول المسجد المكي للصلاة سيتم تغريمه أيضاً (1000) ريال سعودي.
كما إنه سوف تم التحقق من التصريح من خلال طلب توكلنا “Tawakkalna” وهذا يتم عندما يتم توافقة مع رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر، على أن يكون في التاريخ المحدد في التصريح التي قد صدرت من قبل الحكومة السعودية”.خطوات الحصول على إذن لإقامة أداء العمرة
سبق أن قامت وزارة الحج والعمرة مجموعة كبيرة من التصريحات الهامة بشأن الحصول على تصريح لإقامة أداة العمرة، كما إنه يوجد عدد من الإجراءات الرقابية للحصول على تصاريح العمرة والزيارة، وتتمثل هذه الإجراءات على النحو التالي:
- اعتبارًا من 1 يناير 1442ھ في التقويم الإسلامي، سيحصل الأشخاص الذين خضعوا إلى اللقاح، سوف يحصلون على إذن لأداء العمرة والصلاة في المسجد الكبير وزيارة المسجد النبوي، كما هو موضح في تطبيق فئة التحصين المذكورة في برنامج (توكلنا).
- يجب عرض الترخيص والتحقق منه مباشرة من حساب المستفيد من الترخيص في التطبيق من خلال تطبيق (توكلنا).
- سيتم حجز تصاريح أداء العمرة والصلاة والزيارات من خلال تطبيقي (عمرة) و (توكلنا) فقط.
- كما أنه سيتم حجز الفترة الزمنية المتاحة وفقًا لرغبات ضيوف الرحمن والقدرة التشغيلية الممكنة لتنفيذ الإجراءات الوقائية.
إذا قم بهذه الخطوات السابقة سوف تحصل على تصريح وإذن لأداء العمرة أو دخول مسجد الحرم المكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن العام يحدد غرامة أداة العمرة بدون تصريح ودخول مسجد المكي 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.