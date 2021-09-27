قرض بدون ضامن من شركة اليسر يصل إلى 300 ألف ريال وتسهيلات في السداد

يعد قرض التمويل الشخصي من قبل شركة اليسر من أكثر القروض طلباً في الساعات الأخيرة وزيادة في عمليات البحث، حيث يمكن الحصول على القرض بشكل سهل بدون أي صعوبات وإمكانية سداد الأقساط بكل سهولة، علماً بأن هذه القروض مقدمة من البنك تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا خطوات تقديم الطلب للحصول على قرض بدون ضامن، ومميزات التمويل من شركة اليسر، وكيفية حساب قيمة التمويل من خلال حاسبة التمويل.

مميزات تمويل شخصي شركة اليسر:

أوضحت شركة اليسر أن من مميزاتها منح الأشخاص المستفيدين تمويل شخصي بدون ضامن يصل إلى 300 ألف ريال سعودي، حيث يتميز التمويل الشخصي بالعديد من المميزات، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال هذه المميزات:

يتم منح القرض من قبل هيئة الرقابة الشرعية نظراً لتوافق الأحكام

تمنح التمويل حتى يصل إلى 300 ألف ريال بدون كفيل غارم

أقساط ميسرة تناسب الدخل الشهري

يحتاج متطلبات قليلة مع سهولة الإجراءات في الحصول عليه والسداد

هامش ربح تنافسي مقارنة بالجهات الأخرى

يتم الحصول على القرض بكل سهولة من خلال التواصل مع الشركة على الرقم الخاص أو الدخول على الرابط الرسمي لشركة اليسر

يتم سداد قيمة التمويل على مدار 5 سنوات بشكل سهل وميسر

متاح من الشركة تمويل سيارة بدون كفيل (إجارة) بصيغة المرابحة

كيفية تقديم طلب قرض بدون كفيل شركة اليسر بالخطوات:

ونظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين من هذا القرض عن كيفية التقديم للحصول على القرض بالخطوات، ونعرض هذه الخطوات من خلال هذا المقال وهي:

الدخول على الرابط الرسمي لشركة اليسر الإلكترونية اختيار أيقونة أفراد ثم التمويل الشخصي يقوم الشخص المتقدم بتحديد نوع تمويل التورق أو مرابحة السيارات ضرورة تعبئة نموذج طلب قرض بدون كفيل بالبيانات التأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة والوثائق وهي (صورة من بطاقة الهوية ويشترط أن تكون سارية – خطاب تعريف بالراتب يتضمن قيمة الدخل – إدخال المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين بشكل صحيح). ضرورة إرفاق كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاث شهور العنوان الوطني بالنسبة للقطاع الخاص يكون تعريف الراتب موثق من الغرفة التجارية إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح التأكد من كتابة الرمز المرئي الضغط على أيقونة إرسال

حاسبة التمويل اليسر:

تضم شركة اليسر العديد من الخدمات ومن أهمها حاسبة التمويل، حيث تتيح هذه الخدمة حساب ومعرفة قيمة السلع الاستهلاكية والتورق والمرابحة والإجارة، ويتم حساب قيمة التمويل من خلال قيمة التأمين وهامش المرابحة والقيمة الإجمالية، ويتم تحديد القسط الشهري بشكل تلقائي، ويتم الاستفادة منها من خلال الدخول على أيقونة تقدم بطلب الآن.

شروط الحصول على قرض بدون ضامن شركة اليسر:

أكدت الشركة على ضرورة توافر الشروط الخاصة ليتمكن من الحصول على قرض، وهذه الشروط هي: