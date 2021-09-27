قرض بدون ضامن من شركة اليسر يصل إلى 300 ألف ريال وتسهيلات في السداد

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يعد قرض التمويل الشخصي من قبل شركة اليسر من أكثر القروض طلباً في الساعات الأخيرة وزيادة في عمليات البحث، حيث يمكن الحصول على القرض بشكل سهل بدون أي صعوبات وإمكانية سداد الأقساط بكل سهولة، علماً بأن هذه القروض مقدمة من البنك تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا خطوات تقديم الطلب للحصول على قرض بدون ضامن، ومميزات التمويل من شركة اليسر، وكيفية حساب قيمة التمويل من خلال حاسبة التمويل.مميزات تمويل شخصي شركة اليسر:
أوضحت شركة اليسر أن من مميزاتها منح الأشخاص المستفيدين تمويل شخصي بدون ضامن يصل إلى 300 ألف ريال سعودي، حيث يتميز التمويل الشخصي بالعديد من المميزات، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال هذه المميزات:
- يتم منح القرض من قبل هيئة الرقابة الشرعية نظراً لتوافق الأحكام
- تمنح التمويل حتى يصل إلى 300 ألف ريال بدون كفيل غارم
- أقساط ميسرة تناسب الدخل الشهري
- يحتاج متطلبات قليلة مع سهولة الإجراءات في الحصول عليه والسداد
- هامش ربح تنافسي مقارنة بالجهات الأخرى
- يتم الحصول على القرض بكل سهولة من خلال التواصل مع الشركة على الرقم الخاص أو الدخول على الرابط الرسمي لشركة اليسر
- يتم سداد قيمة التمويل على مدار 5 سنوات بشكل سهل وميسر
- متاح من الشركة تمويل سيارة بدون كفيل (إجارة) بصيغة المرابحة
ونظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين من هذا القرض عن كيفية التقديم للحصول على القرض بالخطوات، ونعرض هذه الخطوات من خلال هذا المقال وهي:
- الدخول على الرابط الرسمي لشركة اليسر الإلكترونية
- اختيار أيقونة أفراد ثم التمويل الشخصي
- يقوم الشخص المتقدم بتحديد نوع تمويل التورق أو مرابحة السيارات
- ضرورة تعبئة نموذج طلب قرض بدون كفيل بالبيانات
- التأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة والوثائق وهي (صورة من بطاقة الهوية ويشترط أن تكون سارية – خطاب تعريف بالراتب يتضمن قيمة الدخل – إدخال المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين بشكل صحيح).
- ضرورة إرفاق كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاث شهور
- العنوان الوطني بالنسبة للقطاع الخاص يكون تعريف الراتب موثق من الغرفة التجارية
- إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح
- التأكد من كتابة الرمز المرئي
- الضغط على أيقونة إرسال
تضم شركة اليسر العديد من الخدمات ومن أهمها حاسبة التمويل، حيث تتيح هذه الخدمة حساب ومعرفة قيمة السلع الاستهلاكية والتورق والمرابحة والإجارة، ويتم حساب قيمة التمويل من خلال قيمة التأمين وهامش المرابحة والقيمة الإجمالية، ويتم تحديد القسط الشهري بشكل تلقائي، ويتم الاستفادة منها من خلال الدخول على أيقونة تقدم بطلب الآن.
شروط الحصول على قرض بدون ضامن شركة اليسر:
أكدت الشركة على ضرورة توافر الشروط الخاصة ليتمكن من الحصول على قرض، وهذه الشروط هي:
- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 5 آلاف ريال سعودي.
- يشترط أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على القرض بين 22 – 60 وقت سداد آخر قسط.
- من الضروري أن تكون فترة العمل في الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر.
الوسوم
يعد قرض التمويل الشخصي من قبل شركة اليسر من أكثر القروض طلباً في الساعات الأخيرة وزيادة في عمليات البحث، حيث يمكن الحصول على القرض بشكل سهل بدون أي صعوبات وإمكانية سداد الأقساط بكل سهولة، علماً بأن هذه القروض مقدمة من البنك تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا خطوات تقديم الطلب للحصول على قرض بدون ضامن، ومميزات التمويل من شركة اليسر، وكيفية حساب قيمة التمويل من خلال حاسبة التمويل.مميزات تمويل شخصي شركة اليسر:
أوضحت شركة اليسر أن من مميزاتها منح الأشخاص المستفيدين تمويل شخصي بدون ضامن يصل إلى 300 ألف ريال سعودي، حيث يتميز التمويل الشخصي بالعديد من المميزات، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال هذه المميزات:
- يتم منح القرض من قبل هيئة الرقابة الشرعية نظراً لتوافق الأحكام
- تمنح التمويل حتى يصل إلى 300 ألف ريال بدون كفيل غارم
- أقساط ميسرة تناسب الدخل الشهري
- يحتاج متطلبات قليلة مع سهولة الإجراءات في الحصول عليه والسداد
- هامش ربح تنافسي مقارنة بالجهات الأخرى
- يتم الحصول على القرض بكل سهولة من خلال التواصل مع الشركة على الرقم الخاص أو الدخول على الرابط الرسمي لشركة اليسر
- يتم سداد قيمة التمويل على مدار 5 سنوات بشكل سهل وميسر
- متاح من الشركة تمويل سيارة بدون كفيل (إجارة) بصيغة المرابحة
ونظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين من هذا القرض عن كيفية التقديم للحصول على القرض بالخطوات، ونعرض هذه الخطوات من خلال هذا المقال وهي:
- الدخول على الرابط الرسمي لشركة اليسر الإلكترونية
- اختيار أيقونة أفراد ثم التمويل الشخصي
- يقوم الشخص المتقدم بتحديد نوع تمويل التورق أو مرابحة السيارات
- ضرورة تعبئة نموذج طلب قرض بدون كفيل بالبيانات
- التأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة والوثائق وهي (صورة من بطاقة الهوية ويشترط أن تكون سارية – خطاب تعريف بالراتب يتضمن قيمة الدخل – إدخال المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين بشكل صحيح).
- ضرورة إرفاق كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاث شهور
- العنوان الوطني بالنسبة للقطاع الخاص يكون تعريف الراتب موثق من الغرفة التجارية
- إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح
- التأكد من كتابة الرمز المرئي
- الضغط على أيقونة إرسال
تضم شركة اليسر العديد من الخدمات ومن أهمها حاسبة التمويل، حيث تتيح هذه الخدمة حساب ومعرفة قيمة السلع الاستهلاكية والتورق والمرابحة والإجارة، ويتم حساب قيمة التمويل من خلال قيمة التأمين وهامش المرابحة والقيمة الإجمالية، ويتم تحديد القسط الشهري بشكل تلقائي، ويتم الاستفادة منها من خلال الدخول على أيقونة تقدم بطلب الآن.
شروط الحصول على قرض بدون ضامن شركة اليسر:
أكدت الشركة على ضرورة توافر الشروط الخاصة ليتمكن من الحصول على قرض، وهذه الشروط هي:
- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 5 آلاف ريال سعودي.
- يشترط أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على القرض بين 22 – 60 وقت سداد آخر قسط.
- من الضروري أن تكون فترة العمل في الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر.
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