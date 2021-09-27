الأمن الروسي يحبط هجوماً إرهابياً

الأمن الروسي يحبط هجوماً إرهابياًأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي عن إحباط هجوم إرهابي في جمهورية بشكيريا واعتقاله 5 أشخاص.

وقال جهاز الأمن في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي إنه تم إحباط التحضيرات لشن هجوم إرهابي على واحدة من منشآت الأمن في جمهورية بشكيريا ونتيجة الأعمال الخاصة تم احتجاز 5 أشخاص من سكان أوفا من مواليد ما بين عامي 2001 و2003 وهم أعضاء في مجموعة النازيين الجدد وكانوا يقومون بالتحضير لشن هجوم إرهابي باستخدام المتفجرات والعبوات الناسفة يدوية الصنع.

وأضاف البيان إنه جرت في أماكن إقامة المحتجزين مصادرة عبوة ناسفة يدوية الصنع ومتفجرات يدوية الصنع وعناصر لخلطها وأسلحة وتعليمات لصنع العبوات الناسفة وكذلك صور وشعارات للنازيين.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضايا جنائية بحق كل المعتقلين بتهمة التحضير لشن هجوم إرهابي والمرور بفترة تدريب بهدف تنفيذ أعمال إرهابية والإنتاج غير القانوني للمتفجرات والعبوات الناسفة.