جو بايدن سيحصل على جرعة معززة من لقاح كورونا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن سيحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يوم الاثنين.

وأضاف أن الرئيس البالغ 78 عاما والذي يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا "سيحصل على جرعة معززة من اللقاح بما يتماشى مع" إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأميركية.

في غضون ذلك، سيدلي بايدن بتصريحات حول مكافحة الوباء، عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (17:00 توقيت غرينتش).

وأصدرت السلطات الصحية الأميركية توصيات بتقديم جرعات معززة لثلاث فئات من الأشخاص، الذين يبلغون 65 عاما وما فوق والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما ويعانون أمراضا أو حالات مرضية مثل السكري أو السمنة، والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب عملهم أو مكان إقامتهم.

وقال بايدن، الأسبوع الماضي، إن قرابة 60 مليون شخص في الولايات المتحدة مؤهلون للحصول على جرعة معززة من فايزر.

وتلقى بايدن جرعته الأولى من لقاح فايزر في ديسمبر الماضي والثانية في يناير حين كان ما يزال رئيسا منتخبا.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين تلقوا جرعات من لقاحي موديرنا أو جونسون آند جونسون، يمكنهم الحصول على جرعات معززة بمجرد إكمال الدراسات، مقدرا أن يكون جميع الأميركيين مؤهلين لذلك "قريبا".

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، الجمعة، إن البيانات الخاصة بالجرعات المعززة من "موديرنا" و"جونسون آند جونسون" ستخضع للتقييم "في الأسابيع المقبلة".

وكان بايدن يريد إطلاق حملة ضخمة للجرعات المعززة من "فايزر" و"موديرنا"، هذا الأسبوع لجميع الأميركيين، لكن السلطات الصحية الأميركية علّقت هذه الخطوة ما أدى إلى انقسام آراء الخبراء الطبيين وإثارة ارتباك حول سياسة الجرعات المعززة.