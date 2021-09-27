بايدن يحصل على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن بايدن (78 عاما) سيدلى بتصريحات، ثم سيتلقى الجرعة الإضافية الثالثة، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك الروسية".

ويأتى إعلان البيت الأبيض بعد أيام من توصية المنظمين الفيدراليين بمنح جرعة ثالثة من لقاح "فايزر" للأمريكيين الذين يبلغون من العمر 65 عاما وما فوق، وكذلك للذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقا، والذين يتواجدون فى بيئات عمل ذات طبيعة خطرة.

وحصل الرئيس الأمريكى جو بايدن على أول جرعة من لقاح فيروس كورونا فى 21 ديسمبر الماضى، بينما تلقى جرعته الثانية بعد ثلاثة أسابيع، وتحديدا فى 11 يناير الماضى إلى جانب زوجته جيل بايدن.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت جيل بايدن، البالغة من العمر 70 عاما، ستتلقى أيضا الجرعة المعززة من اللقاح، اليوم الاثنين.

وتحدث بايدن للصحفيين، يوم الجمعة الماضى، بعد أن أجازت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء استخدام جرعة معززة من لقاح "فايزر".

وقال لهم: "سأحصل على جرعة معززة، من الصعب الاعتراف أننى تجاوزت 65 عاما، لكننى سأحصل على جرعة معززة".