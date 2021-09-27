القبض على مجهول رشق الرئيس الفرنسى بالبيض أثناء تواجده بمعرض

جدة - نرمين السيد - ألقت الشرطة الفرنسية الاثنين القبض على شخص مجهول قام برشق الرئيس إيمانويل ماكرون بالبيض أثناء تفقده أجنحة المعرض الدولى للطعام والفندقة بمدينة ليون بجنوب شرق فرنسا.





وصرح الرئيس الفرنسى، عقب تلك الحادثة، بأنه إذا كان هذا الشخص لديه ما يقوله فليأت له، مبديا استعداده لرؤيته.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسى ماكرون تعرض فى الثامن من يونيو الماضى لصفعة من قبل رجل أثناء جولة له بجنوب فرنسا وقد حكم على هذا الشخص بالسجن المشدد لمدة أربعة أشهر.

كما تعرض ماكرون للرشق بالبيض فى عام 2017 حينما كان مرشحا لرئاسة فرنسا خلال زيارته لمعرض باريس الزراعى الدولى، وهى حادثة وصفها آنذاك بأنها تأتى ضمن الفولكلور فى بلاده.