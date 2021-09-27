وصرح الرئيس الفرنسى، عقب تلك الحادثة، بأنه إذا كان هذا الشخص لديه ما يقوله فليأت له، مبديا استعداده لرؤيته.
جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسى ماكرون تعرض فى الثامن من يونيو الماضى لصفعة من قبل رجل أثناء جولة له بجنوب فرنسا وقد حكم على هذا الشخص بالسجن المشدد لمدة أربعة أشهر.
كما تعرض ماكرون للرشق بالبيض فى عام 2017 حينما كان مرشحا لرئاسة فرنسا خلال زيارته لمعرض باريس الزراعى الدولى، وهى حادثة وصفها آنذاك بأنها تأتى ضمن الفولكلور فى بلاده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على مجهول رشق الرئيس الفرنسى بالبيض أثناء تواجده بمعرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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