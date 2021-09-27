قرض بنك الراجحي بدون وظيفة، أحد الخدمات والمزايا التي يقدمها الراجحي إلي المواطنين والتي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي، مع إضافة فترة سماح للسداد لمدة 12 شهر على دفع أول قسط، ويعد هذا التمويل واحد من أهم التمويلات والقروض التي يقدمها مصرف الراجحي إلي العملاء، حيث يساعد الكثيرون من المتعثرين مالياً في قضاء حوائجهم، كل ما عليكم هو أن تتابع فقرات هذا المقال لتعرف كيفية الحصول على التمويل واهم الشروط والضوابط المطلوبة لهذا القرض.

يقدم بنك الراجحي الكثير من القروض والتسهيلات إلي كافة العملاء داخل المملكة العربية السعودية ومن بين هذه القروض والتمويلات ….



كما يتميز هذا التمويل أنه متاح لجميع أبناء الشعب السعودي، ويتوافق هذا القرض مع تفاهيم وتعاليم الشريعة الإسلامية، فضلا عن أن المدة الزمنية التي يجب علي الشخص أن يقوم بسداد هذا التمويل لا تقل عن 5 سنوات، كما يقدم البنك تساهيل في سداد اول قسط مثل تأجيل سداد القسط الأول لمدة عام كامل، لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل يمتلك وظيفة، قيمة التمويل كبيرة تصل إلي 30 ألف ريال سعودي.

حدد مصرف الراجحي مجموعة من المعايير والضوابط الهامة التي من شأنها يستطيع الشخص الذي لا يمتلك وظيفة “عاطل”. ان يتحصل على التمويل من أهم بنود هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم لا يزيد عمره عن 60 عام.

تقدم المستندات والأوراق المطلوبة مثل صورة الهوية الوطنية.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

التوقيع على المستندات والأوراق المطلوبة في بنك الراجحي.

فترة السداد 5 سنوات.

ينبغي أن لا يقل عن المتقدم عن 18 عام.

اذا كنت بحاجة إلي الحصول على تمويل شخصي يبدأ من 30 إلي 50 ألف ريال سعودي بدون وظيفة من بنك الراجحي عليك أن تقوم بالتوجه إلى رابط مصرف الراجحي ومن ثم التقدم بطلب وتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة ومن ثم ارسال المستندات والأوراق المطلوبة، وبعدها التوجه إلي البنك للتوقيع على الأوراق المطلوبة مثل فترة السداد والأقساط وغيرها، وننوه أن فترة التقديم بطلب تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتي العاشرة من المساء.

إلي هنا وصلنا إلي ختام شرح قرض بنك الراجحي بدون وظيفة 30 ألف ريال وفترة سماح لمدة عام.