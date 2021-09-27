مقتل 36 شخصا فى هجوم مسلح بنيجيريا

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الأمنى سامويل أروان، فى بيان، إن "مجهولين هاجموا قرية ماداماى فى كورا وتأكد مقتل 34 مدنيا عقب الهجوم، وأصيب 7 آخرون". وأشار أروان إلى أن القوات تعرّضت لإطلاق نار قبل إجبارها المهاجمين على الانسحاب بعد تبادل مكثف للرصاص. ولفت إلى أنه يجرى استجواب اثنين من المشتبه بهم على صلة بالهجوم، حسبما نقلت صحيفة "العين".

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