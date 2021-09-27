غدا .. وضع حجر أساس مركز أوباما الرئاسى بشيكاغو

جدة - نرمين السيد - أعلنت السيدة الأولى سابقا للولايات المتحدة ميشيل أوباما، اليوم الاثنين، أنها وزوجها الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما سيقيمان حفل وضع حجر الأساس لمركز ومكتبة أوباما الرئاسية فى مدينة شيكاغو بولاية إلينوى، غدا الثلاثاء.





وذكرت صحيفة "ذا شيكاغو سان تايمز" المحلية على موقعها الإلكترونى، أن الاحتفالية سيكون أغلبها فعاليات افتراضية مع حضور شخصى محدود فى ظل إجراءات وقيود جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشارت الصحيفة إلى أن حاكم ولاية إلينوى جيه. بى. بريتزكر وعمدة مدينة شيكاغو لورى لايتفوت، سيكونوا ضمن حضور احتفالية وضع حجر الأساس. ولفتت الصحيفة إلى أن الزوجين أوباما اختارا متنزه جاكسون فى شيكاغو ليكون موقع المركز الرئاسى فى 2016، وسيعمل المركز بشكل أساسى بالتعاون مع الإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات بالولايات المتحدة لرقمنة الوثائق والكتب الموجودة فى المركز، لتصبح أول مكتبة رئاسية رقمية بالكامل فى الولايات المتحدة.

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