نيجيريا: مقتل 22 من أفراد الأمن بهجوم لقطاع الطرق في سوكوتو

قتل 22 من أفراد الأمن النيجيريين بهجوم شنه قطاع الطرق على قاعدة عسكرية نائية في سوكوتو شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن العضو في برلمان الولاية أمين جوبير أنه تم العثور على 17 جثة يوم الأحد، وخمس جثث أخرى اليوم الاثنين.

وأضاف أن القتلى هم 14 جنديا، و5 من رجال الشرطة، و3 من قوة الدفاع المدني.