رسوم تجديد رخصة القيادة و رسوم أجراءات المرور عند تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية

رسوم تجديد رخصة القيادة هو شئ لا غنى عنه لكل المواطنين في المملكة العربية السعودية وهذا الأمر يخص أيضا الوافدين الذين يمتلكون سيارات خاصة في المملكة، ومن هذا المنطلق من حين إلى آخر يبحث عدد كبير من الأشخاص في كافة أرجاء المملكة عن كيفية تجديد رخصة القيادة وما هي رسوم تجديد رخصة القيادة وما هي الشروط الواجب توافرها عند تجديد رخصة قيادة السيارة وما هي أسعار رسوم تجديد رخصة القيادة، ومن خلال السطور التالية سوف نشرح لكم كافة الخدمات و الرسوم الواجب تحصيلها عند إصدار أو تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية.
وتعد الإدارة العامة للمرور إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إدارياً ومالياً بمديرية الأمن العام السعودية وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية
وتعتبر السيارة أو أي نوع مركبة لاغني عنها لأي مواطن أو مقيم أو وافد في المملكة العربية السعودية وتعتبر احدي الأشياء الأساسية في حياه المواطن السعودي لسهوله التحرك بالسيارة وسط الزحام وإنجاز جميع المشاوير دون اللجوء إلى السير ويعتبر تجديد الرخصة من الأمور الهامة في المملكة العربية السعودية،كما أنها تعمل على تحصيل المخالفات المرورية والفصل فيها في إدارات المرور كافة.
وأصبح للمملكة العربية السعودية نظامًا خاص بها لا يوجد في الدول العربية الأخرى في تجديد الرخصة، فأصبح يمكن للمواطن السعودي تجديد الرخصة عبر نظام أبشر دون الحاجة أو اللجوء إلى إدارات المرور المختلفة، حيث أن إدارات المرور دائمًا مزدحمة متكدسة بالناس. ولكن الآن عبر الإنترنت يمكن تجديدها واستخراجها بكل سهولة.خطوات تجديد الرخصة السعودية عن طريق ابشر
لقد قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتسهيل خطوات وإجراءات تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية، فقد قامت بتقليل الجهد والوقت الذي يلزم للانتظار للحصول على تلك الرخصة، فقد قامت وزارة الداخلية بإطلاق برنامج ” ابشر” وهو البرنامج المسؤول عن كل ما يتعلق بالخدمات المرورية وخاصة تجديد رخصة القيادة من المنزل بكل سهولة ويسر.
حيث تعتبر قضية تجديد رخصة القيادة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، من القضايا التي يطرحها الكثير من الأشخاص، من هنا كان من الطبيعي أن تقوم وزارة الداخلية في المملكة بتسهيل أجراءات التجديد وجعلها منتهية في وقت قصير وبأقل جهد، وفى خطوات بسيطة يتم إصدار رخصة القيادة في المملكة بشكل إلكتروني ولكن لابد أولا اتباع هذه التعليمات التي سوف يتم سردها لكم للحصول على رخصة قيادة بشكل صحيح وفى اسرع وقت ممكن.
- أولاً يتم تسجيل الدخول في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ومن ثم تسجيل الدخول إلى برنامج ابشر وذلك عبر إدخال البيانات المطلوبة.
- ابحث عن كلمة الخدمات الإلكترونية واضغط عليها.
- سيفتح أماك مربع لإدخال كلمة المرور.
- اضغط على كلمة تجديد رخصة القيادة.
- ستظهر صفحة جديدة تتضمن شروط وأحكام.
- اقرأ هذه الشروط والأحكام.
- توجه إلى آخر الصفحة وابحث عن كلمة تأكيد ثم الضغط عليها.
- ستظهر الآن صفحة أخرى.
- اختر إمكانية تجديد الرخصة.
- ستظهر صفحة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بك وبالرخصة المراد تجديدها.
- توجه إلى أسفل الصفحة.
- اضغط على كلمة تأكيد.
- سوف يفتح أمامك مربع تلقائي يتضمن عبارة “لقد تم تجديد رخصتك بنجاح”.
- اختر الطريقة التي تناسبك لاستلام الرخصة.
- اختار عدد سنوات التجديد في المربع المخصص لها ثم اضغط التالي، وهنا يجب إدخال عدد السنوات حسب الرسوم المسددة، فتكلفة التجديد سنتان هي 80 ريال ،وتكلفة التجديد ل5 سنوات هي 200 ريال ،وتكلفة التجديد عشر سنوات هي 400 ريال.
الجدير بذكر أن هناك العديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها نظام أبشر الذي يخضع تحت إشراف وزارة الداخلية السعودية، فهناك خدمة دفع رسوم تجديد الرخصة، وكذلك خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
وبعد إدخال المعلومات بشكل الصحيح تكون قد انتهيت من خطوات تجديد رخصة القيادة ولكن ملحوظة مهمة عند استلام الرخصة الجديدة لابد من توافر معك الإقامة والرخصة القديمة، وعند إصدار الرخصة الجديدة سوف يتم أعلامك برسالة نصية عن طريق جوالك الذي أدخلت رقمه عند ملئ بياناتك الشخصية عند التجديد أو طريق البريد السعودي مقابل دفع رسوم بسيطة.متطلبات تجديد رخصة القيادة
تلك الشروط التي وضعتها إدارة المرور والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان وذلك للحد من الحوادث المرورية، حيث أنه لابد لمن يرغب في الحصول على رخصة قيادة أن يتوافر به تلك الشروط.
- توفر بصمة وصورة لصاحب الطلب في أنظمة وزارة الداخلية
- سداد رسوم التجديد ومخالفة التأخير إن وجدت
- سداد المخالفات المرورية إن وجدت
- أن تكون المدة المتبقية في رخصة القيادة أقل من 180 يوم
- أن يكون صاحب الطلب على قيد الحياة
نموذج أصدار رخصة قيادة
يتضمن نموذج إصدار رخصة القيادة في المملكة كالآتي :
نوع الإصدار ( جديد ، تجديد ، بدل فاقد ، بدل تالف ، تعديل بيانات ) .
– نوع الرخصة ( خاصة ، عامة ، دراجة ، إنشائية ) .
– رقم الرخصة .
– رقم الحاسب الآلي خاص للإدارة العامة لنظم المعلومات .الأوراق المطلوبة
1- ملف لحفظ الأوراق
2- استمارة اختبار
3- نتيجة اختبار الكشف الطبي
4- طلب إصدار رخصة قيادة
5- صورة من وثيقة التأمين
6- صورة بطاقة الأحوال للمواطن
7- إيصالات دفع الرسوم المقررة
8- صورة من الهوية مع الإطلاع على الأصل
9- صورة من الإقامة مع الاضطلاع علي الأصل
10- 6 صور مقاس ( 4×6 )
11- رسوم وتكاليف الحصول على رخصة قيادة .رسوم تجديد رخصة القيادة السعودية
وسوف نوضح رسوم تجديد رخصة القيادة وذلك للراغبين في تجديد الرخصة وذلك في إطار حملات تطوير الخدمات الحكومية في المصالح الحكومية التي تخدم المواطنين، وذلك من خلال بوابات إلكترونية خدمية توفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
وبخصوص رسوم تجديد رخصة القيادة يوجد بها عدد من الفئات المختلفة والأسعار المختلفة، حيث تختلف كل مدة تجديد السيارة في سعر رسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة بها سوف نرصدها لكم في السطور التالية:
- التجديد لمدة عامين 80 ريال .
- التجديد لمدة 5 سنوات 200 ريال .
- التجديد لمدة 10 سنوات 400 ريال .
أما بخصوص رسوم أجراءات المرور يمكنكم الاطلاع عليها بشكل مفصل عبر بوابة أبشر الإلكترونية والتي تحمل الكثير من التفاصيل التي تهم كل شخص مقبل على تجديد رخصة القيادة الخاصة بسيارته، وأيضا معرفة رسوم الفحص الدوري، كما يمكن أيضا من خلال بوابة أبشر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.
جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها
|م
|فئة الرخصة
|رسم التجديد السنوي
|1
|رخصة قيادة خاصة
|40 ريال
|2
|رخصة قيادة عامة
|40 ريال
|3
|رخصة قيادة مركبات أشغال عامة
|100 ريال
|4
|رخصة قيادة دراجة آلية
|20 ريالا
أشارت المملكة العربية السعودية أن الوافدين يستطيعون الحصول على رخصة قيادة ولكن بعد أن تتوفر بهم بعض الشروط التي تمكنهم من التقدم للحصول على الرخصة، أما عن الأوراق المطلوبة من الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية عند استخراج رخصة قيادة كتالي:
1- لابد من إحضار أصل جواز السفر وصورة منه.
2- أصل وصورة من إقامة الوافد.
3- صورة من رخصة قيادة الوافد مستخرجة من بلده.
4- إحضار عدد 6 صورة شخصية للوافد.
5- إحضار صورة من بطاقة الكفيل.
وبعد إنجاز كافة الأمور المتعلقة بتجديد رخصة القيادة سواء للمواطن السعودي أو للوافد المقيم في المملكة يأتي دور ما فرضت وزارة الداخلية السعودية متمثلة بالمرور السعودي ألا وهو تجديد استمارة السيارة حيث يقوم صاحب المركبة بعمل فحص دوري للمركبة للتحقق من عمل السيارة على أكمل وجه.
ومن المعروف أنه لابد من إذا لم تقم بمراجعة أحد فروع إدارة المرور خلال 7 أيام من تاريخ تجديد الرخصة، لاستلام الرخصة الجديدة ستطبق عليك غرامة 100 ريال سعودي، وعندما يحين موعد استلام الرخصة الجديدة عليك اصطحاب الرخصة القديمة وبطاقة الهوية أو الإقامة للمقيمين، وتحقق من تسلمك رسالة تأكيد عبر رقم هاتفك المسجل في “أبشر”.
والجدير بالذكر أن بوابة أبشر وفرت 13 خدمة خاصة بـ “المرور” أمام المواطنين والمقيمين لإنهاء كل ما يتعلق بهم من إجراءات دون مراجعة أي إدارة، أو قسم تابع لمديريات المرور في المناطق والمدن السعودية. وتختص هذه الخدمات برخص السير بنوعيها الخصوصي والعمومي، ونوعية المركبات، سواء كانت مركبات صغيرة، أو كبيرة.خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية للمقيمين
رسوم رخصة سير
- يجب تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.
- ومن ثم تسجيل الدخول إلى برنامج ابشر عن طريق إدخال البيانات المطلوبة منك مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور وباقي البيانات، وفي حالة إذا كانت تلك أول مرة تريد الدخول فيها إلى برنامج ابشر فكل ما عليك هو أن تقوم بعمل تسجيل جديد وتدخل به بياناتك مثل الاسم ورقم الهوية وعليك بعمل كلمة مرور قوية أيضًا وملئ باقي البيانات الشخصية المطلوبة على الموقع.
- وعندما يفتح البرنامج صفحة جديدة قم بالبحث عن كلمة الخدمات الإلكترونية، وقم بالضغط عليها وبعدها سيتم فتح مربع يجب إدخال كلمة المرور به، وبعد الدخول قم بالضغط على كلمة تجديد رخصة القيادة.
- سوف تظهر لك صفحة أخرى تحتوي على الشروط والأحكام ويجب عليك قراءتها بعناية بالغة، بالإضافة إلى عدد من المتطلبات والمعلومات المهمة، وبعد الانتهاء من كل ذلك يجب عليك الذهاب إلى آخر الصفحة والبحث عن كلمة تأكيد ثم الضغط عليها.
- سوف تظهر صفحة أخرى يجب عليك أن تختار منها إمكانية تجديد الرخصة حيث أنه يجب أن يكون متبقي على انتهاء صلاحيتها أقل من 6 أشهر، وأيضًا اختيار عدد سنين صلاحية رخصة القيادة والتي قد قمت مسبقًا بدفع الرسوم المالية الخاصة بها.
- وبعد ذلك سوف تظهر صفحة أخرى بها كافة المعلومات الخاصة بك وبالرخصة المراد تجديدها لكي تتأكد من أن كل تلك المعلومات صحيحة، ثم عليك النزول إلى أسفل الصفحة والضغط على كلمة تأكيد.
- وأخيرًا تلك أخر خطوة سوف يتم فتح مربع تلقائي به كلمات ” لقد تم تجديد رخصتك بنجاح ” وبعدها يجب عليك اختيار الطريقة التي تناسبك في استلام الرخصة، حيث يوجد عدة خيارات متاحة منها :
الذهاب إلى مركز المرور أو عن طريق البريد السعودي ودفع رسوم التوصيل فقط.
رسوم رخصة سير خاصة 100 ريال للرخصة أو التجديد السنوي، والنقل الصغير 200 ريال، والسيارة الأجرة، 200 ريال، والنقل العام 400 ريال، والحافلة العامة 400 ريال، والدراجة الآلية 100 ريال، أما بالنسبة لرخصة سير مركبة أشغال عامة 300 ريال.
نصائح خاصة بتجديد رخصة القيادة
- إذا لم تقم بمراجعة أحد فروع إدارة المرور خلال 7 أيام من تاريخ تجديد الرخصة، لاستلام الرخصة الجديدة ستطبق عليك غرامة 100 ريال سعودي.
- لابد أن تتوافق عدد سنوات الترخيص مع الرسوم المسددة عن طريق ماكينات الصراف الآلي أو الحساب البنكي.
- حال مراجعتك لأحد فروع إدارة المرور لاستلام الرخصة، يجب أن يكون معك الرخصة القديمة وبطاقة الهوية أو الإقامة للمقيمين.
- رسالة التأكيد التي ستصلك ستكون عبر رقم الهاتف المسجل مسبقاً في البرنامج.
بعد الانتهاء من تسجيل البيانات اللازمة في نموذج تجديد الرخصة عليك التوجه إلى مستشفى الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية لعمل فحص طبي حيث يتم التأكد من سلامة صحتك لتكون مؤهل للقيادة، بعد الانتهاء من الفحص الطبي ستقوم بدفع 100 ريال سعودي إذا كنت موظفاً في القطاعات الخاصة.
أبشر حجز موعد رخصة
أتاحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية حجز موعد رخصة، وعدد من الخدمات من خلال خدمة المواعيد التي وفرت إصدار رخصة القيادة أون لاين للمواطنين والمقيمين، فهيا بنا نتعرّف على أبرز خطوات حجز موعد رخصة من خلال السطور الآتية:
- الدخول إلي ابشر ومنها الخدمات الإلكترونية.
- ومن ثم النقر على أيقونة الاستعلامات.
- ادخل على أيقونة المرور.
- ادخل على خدمة المواعيد.
- ومن ثم انقر على أيقونة إصدار رخصة القيادة.
مت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بوضع عدد من الغرامات المالية عند التأخير في تجديد رخصة القيادة التابعة إلى المملكة العربية السعودية ويتم احتساب الغرامة بعد 60 يوم من انتهاء صلاحية الرخصة.
ويسمح بعد لك بدفع الغرامة ودفع رسوم الرخصة الجديدة إن لم تتجاوز الثلاث سنوات ولكن لو تجاوزت أكثر من ثلاث سنوات تسقط الرخصة وسيضطر الشخص لاستخراج رخصة جديدة وإتباع كافة خطوات الحصول على رخصة قيادة سعودية جديدة.
كما أشارت إدارة المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية السعودية إلى أنه في حالة عدم ذهاب المواطنين أو المقيمين إلى فروع المرور خلال أسبوع من تاريخ تجديد رخصة القيادة، لكي يستلم رخصته الجديدة، فسوف يتعرض لفرض غرامات مالية تبلغ قيمتها (100) ريال، وهذا يأتي ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجه انتشار فيرس كرونا.تجديد استمارة السيارة دون فحص فني عبر «أبشر»
أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي إمكانية تجديد “رخص السير” إلكترونيا عبر منصة “أبشر” وذلك ضمن حزمة اجراءات للتسهيل على المواطنين في جميع أنحاء المملكة في ظل الأوضاع الحالية لازمة وباء كرونا، حيث أكدت أدارة المرور في المملكة أن تجديد رخصة السير سوف يكون دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، واشترط المرور وجود تأمين ساري. وقال حساب المرور في تدوينه على موقع تويتر:تسهيلًا للمستفيدين من خدمات يمكنكم الآن تجديد “رخص السير” إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.
شروط تفويض سيارة لمقيم
تحت كفالتي يجب أن لا تزيد مدة تفويض مواطن سعودي لمقيم تحت كفالته لقيادة سيارته عن سنة أشهر فقط، ويمكن تجديدها دورياً بعد ذلك، يجب سداد المفوض لكافة المخالفات المرورية على السيارة قبل إتمام عملية التفويض. يشترط أن يوافق المفوض إليه على تفويض القيادة. يتم إرسال رسالة نصية للمفوض إله ليقوم بالموافقة على طلب التفويض.
تحرص المملكة السعودية على تقديم خدمات إلكترونية توفر الوقت والجهد على المواطن السعودي، حيث قامت بوضع خدمة إلكترونية يقوم من خلالها المواطن بتجديد رخصة القيادة الخاصة به عبر نظام أبشر وزارة الداخلية، يحتوي نظام أبشر على تجديد الترخيص، وتسجيل المركبات، والمخالفات المرورية.
الوسوم
رسوم تجديد رخصة القيادة هو شئ لا غنى عنه لكل المواطنين في المملكة العربية السعودية وهذا الأمر يخص أيضا الوافدين الذين يمتلكون سيارات خاصة في المملكة، ومن هذا المنطلق من حين إلى آخر يبحث عدد كبير من الأشخاص في كافة أرجاء المملكة عن كيفية تجديد رخصة القيادة وما هي رسوم تجديد رخصة القيادة وما هي الشروط الواجب توافرها عند تجديد رخصة قيادة السيارة وما هي أسعار رسوم تجديد رخصة القيادة، ومن خلال السطور التالية سوف نشرح لكم كافة الخدمات و الرسوم الواجب تحصيلها عند إصدار أو تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية.
وتعد الإدارة العامة للمرور إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إدارياً ومالياً بمديرية الأمن العام السعودية وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية
وتعتبر السيارة أو أي نوع مركبة لاغني عنها لأي مواطن أو مقيم أو وافد في المملكة العربية السعودية وتعتبر احدي الأشياء الأساسية في حياه المواطن السعودي لسهوله التحرك بالسيارة وسط الزحام وإنجاز جميع المشاوير دون اللجوء إلى السير ويعتبر تجديد الرخصة من الأمور الهامة في المملكة العربية السعودية،كما أنها تعمل على تحصيل المخالفات المرورية والفصل فيها في إدارات المرور كافة.
وأصبح للمملكة العربية السعودية نظامًا خاص بها لا يوجد في الدول العربية الأخرى في تجديد الرخصة، فأصبح يمكن للمواطن السعودي تجديد الرخصة عبر نظام أبشر دون الحاجة أو اللجوء إلى إدارات المرور المختلفة، حيث أن إدارات المرور دائمًا مزدحمة متكدسة بالناس. ولكن الآن عبر الإنترنت يمكن تجديدها واستخراجها بكل سهولة.خطوات تجديد الرخصة السعودية عن طريق ابشر
لقد قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتسهيل خطوات وإجراءات تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية، فقد قامت بتقليل الجهد والوقت الذي يلزم للانتظار للحصول على تلك الرخصة، فقد قامت وزارة الداخلية بإطلاق برنامج ” ابشر” وهو البرنامج المسؤول عن كل ما يتعلق بالخدمات المرورية وخاصة تجديد رخصة القيادة من المنزل بكل سهولة ويسر.
حيث تعتبر قضية تجديد رخصة القيادة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، من القضايا التي يطرحها الكثير من الأشخاص، من هنا كان من الطبيعي أن تقوم وزارة الداخلية في المملكة بتسهيل أجراءات التجديد وجعلها منتهية في وقت قصير وبأقل جهد، وفى خطوات بسيطة يتم إصدار رخصة القيادة في المملكة بشكل إلكتروني ولكن لابد أولا اتباع هذه التعليمات التي سوف يتم سردها لكم للحصول على رخصة قيادة بشكل صحيح وفى اسرع وقت ممكن.
- أولاً يتم تسجيل الدخول في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ومن ثم تسجيل الدخول إلى برنامج ابشر وذلك عبر إدخال البيانات المطلوبة.
- ابحث عن كلمة الخدمات الإلكترونية واضغط عليها.
- سيفتح أماك مربع لإدخال كلمة المرور.
- اضغط على كلمة تجديد رخصة القيادة.
- ستظهر صفحة جديدة تتضمن شروط وأحكام.
- اقرأ هذه الشروط والأحكام.
- توجه إلى آخر الصفحة وابحث عن كلمة تأكيد ثم الضغط عليها.
- ستظهر الآن صفحة أخرى.
- اختر إمكانية تجديد الرخصة.
- ستظهر صفحة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بك وبالرخصة المراد تجديدها.
- توجه إلى أسفل الصفحة.
- اضغط على كلمة تأكيد.
- سوف يفتح أمامك مربع تلقائي يتضمن عبارة “لقد تم تجديد رخصتك بنجاح”.
- اختر الطريقة التي تناسبك لاستلام الرخصة.
- اختار عدد سنوات التجديد في المربع المخصص لها ثم اضغط التالي، وهنا يجب إدخال عدد السنوات حسب الرسوم المسددة، فتكلفة التجديد سنتان هي 80 ريال ،وتكلفة التجديد ل5 سنوات هي 200 ريال ،وتكلفة التجديد عشر سنوات هي 400 ريال.
الجدير بذكر أن هناك العديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها نظام أبشر الذي يخضع تحت إشراف وزارة الداخلية السعودية، فهناك خدمة دفع رسوم تجديد الرخصة، وكذلك خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
وبعد إدخال المعلومات بشكل الصحيح تكون قد انتهيت من خطوات تجديد رخصة القيادة ولكن ملحوظة مهمة عند استلام الرخصة الجديدة لابد من توافر معك الإقامة والرخصة القديمة، وعند إصدار الرخصة الجديدة سوف يتم أعلامك برسالة نصية عن طريق جوالك الذي أدخلت رقمه عند ملئ بياناتك الشخصية عند التجديد أو طريق البريد السعودي مقابل دفع رسوم بسيطة.متطلبات تجديد رخصة القيادة
تلك الشروط التي وضعتها إدارة المرور والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان وذلك للحد من الحوادث المرورية، حيث أنه لابد لمن يرغب في الحصول على رخصة قيادة أن يتوافر به تلك الشروط.
- توفر بصمة وصورة لصاحب الطلب في أنظمة وزارة الداخلية
- سداد رسوم التجديد ومخالفة التأخير إن وجدت
- سداد المخالفات المرورية إن وجدت
- أن تكون المدة المتبقية في رخصة القيادة أقل من 180 يوم
- أن يكون صاحب الطلب على قيد الحياة
نموذج أصدار رخصة قيادة
يتضمن نموذج إصدار رخصة القيادة في المملكة كالآتي :
نوع الإصدار ( جديد ، تجديد ، بدل فاقد ، بدل تالف ، تعديل بيانات ) .
– نوع الرخصة ( خاصة ، عامة ، دراجة ، إنشائية ) .
– رقم الرخصة .
– رقم الحاسب الآلي خاص للإدارة العامة لنظم المعلومات .الأوراق المطلوبة
1- ملف لحفظ الأوراق
2- استمارة اختبار
3- نتيجة اختبار الكشف الطبي
4- طلب إصدار رخصة قيادة
5- صورة من وثيقة التأمين
6- صورة بطاقة الأحوال للمواطن
7- إيصالات دفع الرسوم المقررة
8- صورة من الهوية مع الإطلاع على الأصل
9- صورة من الإقامة مع الاضطلاع علي الأصل
10- 6 صور مقاس ( 4×6 )
11- رسوم وتكاليف الحصول على رخصة قيادة .رسوم تجديد رخصة القيادة السعودية
وسوف نوضح رسوم تجديد رخصة القيادة وذلك للراغبين في تجديد الرخصة وذلك في إطار حملات تطوير الخدمات الحكومية في المصالح الحكومية التي تخدم المواطنين، وذلك من خلال بوابات إلكترونية خدمية توفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
وبخصوص رسوم تجديد رخصة القيادة يوجد بها عدد من الفئات المختلفة والأسعار المختلفة، حيث تختلف كل مدة تجديد السيارة في سعر رسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة بها سوف نرصدها لكم في السطور التالية:
- التجديد لمدة عامين 80 ريال .
- التجديد لمدة 5 سنوات 200 ريال .
- التجديد لمدة 10 سنوات 400 ريال .
أما بخصوص رسوم أجراءات المرور يمكنكم الاطلاع عليها بشكل مفصل عبر بوابة أبشر الإلكترونية والتي تحمل الكثير من التفاصيل التي تهم كل شخص مقبل على تجديد رخصة القيادة الخاصة بسيارته، وأيضا معرفة رسوم الفحص الدوري، كما يمكن أيضا من خلال بوابة أبشر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.
جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها
|م
|فئة الرخصة
|رسم التجديد السنوي
|1
|رخصة قيادة خاصة
|40 ريال
|2
|رخصة قيادة عامة
|40 ريال
|3
|رخصة قيادة مركبات أشغال عامة
|100 ريال
|4
|رخصة قيادة دراجة آلية
|20 ريالا
أشارت المملكة العربية السعودية أن الوافدين يستطيعون الحصول على رخصة قيادة ولكن بعد أن تتوفر بهم بعض الشروط التي تمكنهم من التقدم للحصول على الرخصة، أما عن الأوراق المطلوبة من الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية عند استخراج رخصة قيادة كتالي:
1- لابد من إحضار أصل جواز السفر وصورة منه.
2- أصل وصورة من إقامة الوافد.
3- صورة من رخصة قيادة الوافد مستخرجة من بلده.
4- إحضار عدد 6 صورة شخصية للوافد.
5- إحضار صورة من بطاقة الكفيل.
وبعد إنجاز كافة الأمور المتعلقة بتجديد رخصة القيادة سواء للمواطن السعودي أو للوافد المقيم في المملكة يأتي دور ما فرضت وزارة الداخلية السعودية متمثلة بالمرور السعودي ألا وهو تجديد استمارة السيارة حيث يقوم صاحب المركبة بعمل فحص دوري للمركبة للتحقق من عمل السيارة على أكمل وجه.
ومن المعروف أنه لابد من إذا لم تقم بمراجعة أحد فروع إدارة المرور خلال 7 أيام من تاريخ تجديد الرخصة، لاستلام الرخصة الجديدة ستطبق عليك غرامة 100 ريال سعودي، وعندما يحين موعد استلام الرخصة الجديدة عليك اصطحاب الرخصة القديمة وبطاقة الهوية أو الإقامة للمقيمين، وتحقق من تسلمك رسالة تأكيد عبر رقم هاتفك المسجل في “أبشر”.
والجدير بالذكر أن بوابة أبشر وفرت 13 خدمة خاصة بـ “المرور” أمام المواطنين والمقيمين لإنهاء كل ما يتعلق بهم من إجراءات دون مراجعة أي إدارة، أو قسم تابع لمديريات المرور في المناطق والمدن السعودية. وتختص هذه الخدمات برخص السير بنوعيها الخصوصي والعمومي، ونوعية المركبات، سواء كانت مركبات صغيرة، أو كبيرة.خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية للمقيمين
رسوم رخصة سير
- يجب تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.
- ومن ثم تسجيل الدخول إلى برنامج ابشر عن طريق إدخال البيانات المطلوبة منك مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور وباقي البيانات، وفي حالة إذا كانت تلك أول مرة تريد الدخول فيها إلى برنامج ابشر فكل ما عليك هو أن تقوم بعمل تسجيل جديد وتدخل به بياناتك مثل الاسم ورقم الهوية وعليك بعمل كلمة مرور قوية أيضًا وملئ باقي البيانات الشخصية المطلوبة على الموقع.
- وعندما يفتح البرنامج صفحة جديدة قم بالبحث عن كلمة الخدمات الإلكترونية، وقم بالضغط عليها وبعدها سيتم فتح مربع يجب إدخال كلمة المرور به، وبعد الدخول قم بالضغط على كلمة تجديد رخصة القيادة.
- سوف تظهر لك صفحة أخرى تحتوي على الشروط والأحكام ويجب عليك قراءتها بعناية بالغة، بالإضافة إلى عدد من المتطلبات والمعلومات المهمة، وبعد الانتهاء من كل ذلك يجب عليك الذهاب إلى آخر الصفحة والبحث عن كلمة تأكيد ثم الضغط عليها.
- سوف تظهر صفحة أخرى يجب عليك أن تختار منها إمكانية تجديد الرخصة حيث أنه يجب أن يكون متبقي على انتهاء صلاحيتها أقل من 6 أشهر، وأيضًا اختيار عدد سنين صلاحية رخصة القيادة والتي قد قمت مسبقًا بدفع الرسوم المالية الخاصة بها.
- وبعد ذلك سوف تظهر صفحة أخرى بها كافة المعلومات الخاصة بك وبالرخصة المراد تجديدها لكي تتأكد من أن كل تلك المعلومات صحيحة، ثم عليك النزول إلى أسفل الصفحة والضغط على كلمة تأكيد.
- وأخيرًا تلك أخر خطوة سوف يتم فتح مربع تلقائي به كلمات ” لقد تم تجديد رخصتك بنجاح ” وبعدها يجب عليك اختيار الطريقة التي تناسبك في استلام الرخصة، حيث يوجد عدة خيارات متاحة منها :
الذهاب إلى مركز المرور أو عن طريق البريد السعودي ودفع رسوم التوصيل فقط.
رسوم رخصة سير خاصة 100 ريال للرخصة أو التجديد السنوي، والنقل الصغير 200 ريال، والسيارة الأجرة، 200 ريال، والنقل العام 400 ريال، والحافلة العامة 400 ريال، والدراجة الآلية 100 ريال، أما بالنسبة لرخصة سير مركبة أشغال عامة 300 ريال.
نصائح خاصة بتجديد رخصة القيادة
- إذا لم تقم بمراجعة أحد فروع إدارة المرور خلال 7 أيام من تاريخ تجديد الرخصة، لاستلام الرخصة الجديدة ستطبق عليك غرامة 100 ريال سعودي.
- لابد أن تتوافق عدد سنوات الترخيص مع الرسوم المسددة عن طريق ماكينات الصراف الآلي أو الحساب البنكي.
- حال مراجعتك لأحد فروع إدارة المرور لاستلام الرخصة، يجب أن يكون معك الرخصة القديمة وبطاقة الهوية أو الإقامة للمقيمين.
- رسالة التأكيد التي ستصلك ستكون عبر رقم الهاتف المسجل مسبقاً في البرنامج.
بعد الانتهاء من تسجيل البيانات اللازمة في نموذج تجديد الرخصة عليك التوجه إلى مستشفى الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية لعمل فحص طبي حيث يتم التأكد من سلامة صحتك لتكون مؤهل للقيادة، بعد الانتهاء من الفحص الطبي ستقوم بدفع 100 ريال سعودي إذا كنت موظفاً في القطاعات الخاصة.
أبشر حجز موعد رخصة
أتاحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية حجز موعد رخصة، وعدد من الخدمات من خلال خدمة المواعيد التي وفرت إصدار رخصة القيادة أون لاين للمواطنين والمقيمين، فهيا بنا نتعرّف على أبرز خطوات حجز موعد رخصة من خلال السطور الآتية:
- الدخول إلي ابشر ومنها الخدمات الإلكترونية.
- ومن ثم النقر على أيقونة الاستعلامات.
- ادخل على أيقونة المرور.
- ادخل على خدمة المواعيد.
- ومن ثم انقر على أيقونة إصدار رخصة القيادة.
مت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بوضع عدد من الغرامات المالية عند التأخير في تجديد رخصة القيادة التابعة إلى المملكة العربية السعودية ويتم احتساب الغرامة بعد 60 يوم من انتهاء صلاحية الرخصة.
ويسمح بعد لك بدفع الغرامة ودفع رسوم الرخصة الجديدة إن لم تتجاوز الثلاث سنوات ولكن لو تجاوزت أكثر من ثلاث سنوات تسقط الرخصة وسيضطر الشخص لاستخراج رخصة جديدة وإتباع كافة خطوات الحصول على رخصة قيادة سعودية جديدة.
كما أشارت إدارة المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية السعودية إلى أنه في حالة عدم ذهاب المواطنين أو المقيمين إلى فروع المرور خلال أسبوع من تاريخ تجديد رخصة القيادة، لكي يستلم رخصته الجديدة، فسوف يتعرض لفرض غرامات مالية تبلغ قيمتها (100) ريال، وهذا يأتي ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجه انتشار فيرس كرونا.تجديد استمارة السيارة دون فحص فني عبر «أبشر»
أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي إمكانية تجديد “رخص السير” إلكترونيا عبر منصة “أبشر” وذلك ضمن حزمة اجراءات للتسهيل على المواطنين في جميع أنحاء المملكة في ظل الأوضاع الحالية لازمة وباء كرونا، حيث أكدت أدارة المرور في المملكة أن تجديد رخصة السير سوف يكون دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، واشترط المرور وجود تأمين ساري. وقال حساب المرور في تدوينه على موقع تويتر:تسهيلًا للمستفيدين من خدمات يمكنكم الآن تجديد “رخص السير” إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.
شروط تفويض سيارة لمقيم
تحت كفالتي يجب أن لا تزيد مدة تفويض مواطن سعودي لمقيم تحت كفالته لقيادة سيارته عن سنة أشهر فقط، ويمكن تجديدها دورياً بعد ذلك، يجب سداد المفوض لكافة المخالفات المرورية على السيارة قبل إتمام عملية التفويض. يشترط أن يوافق المفوض إليه على تفويض القيادة. يتم إرسال رسالة نصية للمفوض إله ليقوم بالموافقة على طلب التفويض.
تحرص المملكة السعودية على تقديم خدمات إلكترونية توفر الوقت والجهد على المواطن السعودي، حيث قامت بوضع خدمة إلكترونية يقوم من خلالها المواطن بتجديد رخصة القيادة الخاصة به عبر نظام أبشر وزارة الداخلية، يحتوي نظام أبشر على تجديد الترخيص، وتسجيل المركبات، والمخالفات المرورية.
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