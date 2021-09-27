رسوم تجديد رخصة القيادة و رسوم أجراءات المرور عند تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية

رسوم تجديد رخصة القيادة هو شئ لا غنى عنه لكل المواطنين في المملكة العربية السعودية وهذا الأمر يخص أيضا الوافدين الذين يمتلكون سيارات خاصة في المملكة، ومن هذا المنطلق من حين إلى آخر يبحث عدد كبير من الأشخاص في كافة أرجاء المملكة عن كيفية تجديد رخصة القيادة وما هي رسوم تجديد رخصة القيادة وما هي الشروط الواجب توافرها عند تجديد رخصة قيادة السيارة وما هي أسعار رسوم تجديد رخصة القيادة، ومن خلال السطور التالية سوف نشرح لكم كافة الخدمات و الرسوم الواجب تحصيلها عند إصدار أو تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية.

وتعد الإدارة العامة للمرور إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إدارياً ومالياً بمديرية الأمن العام السعودية وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية

وتعتبر السيارة أو أي نوع مركبة لاغني عنها لأي مواطن أو مقيم أو وافد في المملكة العربية السعودية وتعتبر احدي الأشياء الأساسية في حياه المواطن السعودي لسهوله التحرك بالسيارة وسط الزحام وإنجاز جميع المشاوير دون اللجوء إلى السير ويعتبر تجديد الرخصة من الأمور الهامة في المملكة العربية السعودية،كما أنها تعمل على تحصيل المخالفات المرورية والفصل فيها في إدارات المرور كافة.

وأصبح للمملكة العربية السعودية نظامًا خاص بها لا يوجد في الدول العربية الأخرى في تجديد الرخصة، فأصبح يمكن للمواطن السعودي تجديد الرخصة عبر نظام أبشر دون الحاجة أو اللجوء إلى إدارات المرور المختلفة، حيث أن إدارات المرور دائمًا مزدحمة متكدسة بالناس. ولكن الآن عبر الإنترنت يمكن تجديدها واستخراجها بكل سهولة.

خطوات تجديد الرخصة السعودية عن طريق ابشر

لقد قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتسهيل خطوات وإجراءات تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية، فقد قامت بتقليل الجهد والوقت الذي يلزم للانتظار للحصول على تلك الرخصة، فقد قامت وزارة الداخلية بإطلاق برنامج ” ابشر” وهو البرنامج المسؤول عن كل ما يتعلق بالخدمات المرورية وخاصة تجديد رخصة القيادة من المنزل بكل سهولة ويسر.

حيث تعتبر قضية تجديد رخصة القيادة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، من القضايا التي يطرحها الكثير من الأشخاص، من هنا كان من الطبيعي أن تقوم وزارة الداخلية في المملكة بتسهيل أجراءات التجديد وجعلها منتهية في وقت قصير وبأقل جهد، وفى خطوات بسيطة يتم إصدار رخصة القيادة في المملكة بشكل إلكتروني ولكن لابد أولا اتباع هذه التعليمات التي سوف يتم سردها لكم للحصول على رخصة قيادة بشكل صحيح وفى اسرع وقت ممكن.

أولاً يتم تسجيل الدخول في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ومن ثم تسجيل الدخول إلى برنامج ابشر وذلك عبر إدخال البيانات المطلوبة.

ابحث عن كلمة الخدمات الإلكترونية واضغط عليها.

سيفتح أماك مربع لإدخال كلمة المرور.

اضغط على كلمة تجديد رخصة القيادة.

ستظهر صفحة جديدة تتضمن شروط وأحكام.

اقرأ هذه الشروط والأحكام.

توجه إلى آخر الصفحة وابحث عن كلمة تأكيد ثم الضغط عليها.

ستظهر الآن صفحة أخرى.

اختر إمكانية تجديد الرخصة.

ستظهر صفحة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بك وبالرخصة المراد تجديدها.

توجه إلى أسفل الصفحة.

اضغط على كلمة تأكيد.

سوف يفتح أمامك مربع تلقائي يتضمن عبارة “لقد تم تجديد رخصتك بنجاح”.

اختر الطريقة التي تناسبك لاستلام الرخصة.

اختار عدد سنوات التجديد في المربع المخصص لها ثم اضغط التالي، وهنا يجب إدخال عدد السنوات حسب الرسوم المسددة، فتكلفة التجديد سنتان هي 80 ريال ،وتكلفة التجديد ل5 سنوات هي 200 ريال ،وتكلفة التجديد عشر سنوات هي 400 ريال.

الجدير بذكر أن هناك العديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها نظام أبشر الذي يخضع تحت إشراف وزارة الداخلية السعودية، فهناك خدمة دفع رسوم تجديد الرخصة، وكذلك خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

وبعد إدخال المعلومات بشكل الصحيح تكون قد انتهيت من خطوات تجديد رخصة القيادة ولكن ملحوظة مهمة عند استلام الرخصة الجديدة لابد من توافر معك الإقامة والرخصة القديمة، وعند إصدار الرخصة الجديدة سوف يتم أعلامك برسالة نصية عن طريق جوالك الذي أدخلت رقمه عند ملئ بياناتك الشخصية عند التجديد أو طريق البريد السعودي مقابل دفع رسوم بسيطة.

متطلبات تجديد رخصة القيادة

تلك الشروط التي وضعتها إدارة المرور والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان وذلك للحد من الحوادث المرورية، حيث أنه لابد لمن يرغب في الحصول على رخصة قيادة أن يتوافر به تلك الشروط.

توفر بصمة وصورة لصاحب الطلب في أنظمة وزارة الداخلية

سداد رسوم التجديد ومخالفة التأخير إن وجدت

سداد المخالفات المرورية إن وجدت

أن تكون المدة المتبقية في رخصة القيادة أقل من 180 يوم

أن يكون صاحب الطلب على قيد الحياة

نموذج أصدار رخصة قيادة

يتضمن نموذج إصدار رخصة القيادة في المملكة كالآتي :

نوع الإصدار ( جديد ، تجديد ، بدل فاقد ، بدل تالف ، تعديل بيانات ) .

– نوع الرخصة ( خاصة ، عامة ، دراجة ، إنشائية ) .

– رقم الرخصة .

– رقم الحاسب الآلي خاص للإدارة العامة لنظم المعلومات .

الأوراق المطلوبة

1- ملف لحفظ الأوراق

2- استمارة اختبار

3- نتيجة اختبار الكشف الطبي

4- طلب إصدار رخصة قيادة

5- صورة من وثيقة التأمين

6- صورة بطاقة الأحوال للمواطن

7- إيصالات دفع الرسوم المقررة

8- صورة من الهوية مع الإطلاع على الأصل

9- صورة من الإقامة مع الاضطلاع علي الأصل

10- 6 صور مقاس ( 4×6 )

11- رسوم وتكاليف الحصول على رخصة قيادة .

رسوم تجديد رخصة القيادة السعودية

وسوف نوضح رسوم تجديد رخصة القيادة وذلك للراغبين في تجديد الرخصة وذلك في إطار حملات تطوير الخدمات الحكومية في المصالح الحكومية التي تخدم المواطنين، وذلك من خلال بوابات إلكترونية خدمية توفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

وبخصوص رسوم تجديد رخصة القيادة يوجد بها عدد من الفئات المختلفة والأسعار المختلفة، حيث تختلف كل مدة تجديد السيارة في سعر رسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة بها سوف نرصدها لكم في السطور التالية:

التجديد لمدة عامين 80 ريال .

التجديد لمدة 5 سنوات 200 ريال .

التجديد لمدة 10 سنوات 400 ريال .

رسوم أجراءات المرور

أما بخصوص رسوم أجراءات المرور يمكنكم الاطلاع عليها بشكل مفصل عبر بوابة أبشر الإلكترونية والتي تحمل الكثير من التفاصيل التي تهم كل شخص مقبل على تجديد رخصة القيادة الخاصة بسيارته، وأيضا معرفة رسوم الفحص الدوري، كما يمكن أيضا من خلال بوابة أبشر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.

جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها

م فئة الرخصة رسم التجديد السنوي 1 رخصة قيادة خاصة 40 ريال 2 رخصة قيادة عامة 40 ريال 3 رخصة قيادة مركبات أشغال عامة 100 ريال 4 رخصة قيادة دراجة آلية 20 ريالا الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للوافدين الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للوافدين أشارت المملكة العربية السعودية أن الوافدين يستطيعون الحصول على رخصة قيادة ولكن بعد أن تتوفر بهم بعض الشروط التي تمكنهم من التقدم للحصول على الرخصة، أما عن الأوراق المطلوبة من الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية عند استخراج رخصة قيادة كتالي: 1- لابد من إحضار أصل جواز السفر وصورة منه.

2- أصل وصورة من إقامة الوافد.

3- صورة من رخصة قيادة الوافد مستخرجة من بلده.

4- إحضار عدد 6 صورة شخصية للوافد.

5- إحضار صورة من بطاقة الكفيل.

وبعد إنجاز كافة الأمور المتعلقة بتجديد رخصة القيادة سواء للمواطن السعودي أو للوافد المقيم في المملكة يأتي دور ما فرضت وزارة الداخلية السعودية متمثلة بالمرور السعودي ألا وهو تجديد استمارة السيارة حيث يقوم صاحب المركبة بعمل فحص دوري للمركبة للتحقق من عمل السيارة على أكمل وجه.