التسجيل في برنامج الفحص المهني للمقيمين وخطوات تسجيل منصة قوي

التسجيل في برنامج الفحص المهني وهي احد البرامج المستجدة في المملكة والذي تم الكشف عنه في الأيام الماضية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تسعي الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة إلى تطوير كافة الخدمات التي يستخدمها المواطن السعودي والمقيم المغترب على حد سواء وذلك لمنع التقارب والتزاحم في الأماكن الحكومية التي تقدم الخدمات الهامة للمواطنين والمقيمين علي الأراضي السعودية، ويأتي هذا التطور أيضا ضمن رؤية المملكة 2030 التي تحظي بدعم كبير من صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم كافة الأشياء الهامة المتعلقة بالتسجيل في برنامج الفحص المهني.

خطوات التسجيل في برنامج الفحص المهني للمقيمين

ويهدف البرنامج إلى التأكد من أن العمالة التي تأتي للسعودية تمتلك المهارات المطلوبة من أجل شغل المهن التي يعملون بها، ويكون هذا عن طريق اجتياز اختبار مهارة نظري وعملي حتى يتم السماح له بالعمل، حيث بدأ العمل بالبرنامج اختياريًا للشركات العاملة بالمملكة، لتبدأ في فحص العاملين لديها، لافتة إلى أن هذا الإجراء سيصبح إلزاميا بشكل تدريجي، في بداية يوليو 2021.

وإذا كان المتقدم مركز للاختبارات، تكون واجهة التسجيل مرتبطة ببوابة برنامج الفحص المهني، أما المنشأة فيتم الانتقال إلى بوابة تسجيل لدخول على منصة قوى، وبالتالي يجب على أصحاب المنشآت إتمام خطوات إضافة منشأتهم لموقع قوى في بداية الأمر، وتكون خطوات التسجيل كما يلي:

الخطوة الأولي الدخول على الموقع الرسمي للتسجيل في الفحص المهني للمقيمين. كتابه الاسم الخاص بك عند التسجيل لأول مره وأذأ لم كنت قد سجلت بياناتك في الموقع لابد أن يتم تسجيل مستخدم جديد. كتابه كلمه المرور الخاصة بك. بعد ذلك الخطوة الأخيرة اضغط على استمرار وسوف تظهر لك كافة البيانات الخاصة بالمستخدم.

زيارة موقع منصة قوى والبدء في تكوين الحساب.

سجل رقم الهوية أو الإقامة.

تاريخ الميلاد اختر تأكيد بياناتي.

يجب تفعيل الحساب عبر رقم الجوال المسجل والمفعل في نظام أبشر للتحقق.

يتقبل الهاتف رسالة التحقق من نظام أبشر قم بتعبئة على المنصة ثم التالي.

سجل البريد الإلكتروني وكلمة المرور وأكدها وتتكون من (حرف كبير، أخر صغير، بها رمز، بها رقم، 10 خانات كحد أدنى).

سجل رقم الجوال ثم رمز التحقق لإضافته في المنصة.

وافق على الشروط ثم اضغط إنشاء الحساب.

طريقة إنشاء حساب للمواطن أو المقيم على منصة قوى

وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن اشتراطها اجتياز العمالة المهنية الموجودة في المملكة اختبار الفحص المهني وذلك لإصدار أو تجديد رخص العمل،على أن يعطى العامل 3 محاولات لاجتياز الاختبار، وفي حال فشله، فلن يتمكن من إصدار أو تجديد رخصة العمل.

رسوم الفحص المهني

ذكرت الحكومة السعودية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية الي إن رسوم العمل ما بين أربعمائة وخمسون ريال إلى ستمائة ريال سعودي وذلك داخلياً، أما خارجياً تصل الرسوم ما بين مائة إلى مائة وخمسون ريال سعودي، إلى جانب هذا قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بذكر الجنسيات العاملة التي تأتي في مقدمة الفحص، كما توجد الهند في المرتبة الأولى من بين سبع دول خاضعين للفحص، ويليها الفلبين ثم سريلانكا واندونيسيا، ومن ثم مصر وباكستان وبنجلادش، ويجب تسديد الرسوم التي وضعتها الوزارة والخضوع للفحص، حتى يحصل العامل والمؤسسة على رخصة مزاولة المهنة.