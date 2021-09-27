استقالة وزيرة إثيوبية أقرت بجرائم حكومة آبى أحمد فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة شؤون المرأة الإثيوبية، وهى أول مسؤولة فدرالية أقرّت بحصول عمليات اغتصاب خلال الحرب فى منطقة تيجراى، استقالتها الإثنين فى بيان من دون تحديد الأسباب التى دفعتها إلى ذلك، حسبما أفاد موقع "24" الإماراتى.





وكتبت فلسان عبد الله أحمد فى بيان نشرته على تويتر: "أى موقف يمس أخلاقياتى يتعارض مع اقتناعى وقيمى، وخيانة هذه المعتقدات هو خرق للثقة تجاه نفسى وتجاه مواطنينا".

وأضافت "لأسباب شخصية تشكل عبئاً ثقيلاً على ضميرى، أقدم مع الأسف استقالتى التى تدخل حيز التنفيذ فوراً".

وشهد شمال إثيوبيا نزاعًا داميا منذ نوفمبر الماضى (2020)، بعدما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد قواته للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراى.

وبعد جولات من الاشتباكات الدامية وسط تحذيرات دولية أعلن لاحقا عن وقف للقتال، إلا أن آبى عاد وأعلن فى أغسطس الماضى إلغاء وقف النار.

وأدى النزاع بحسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة إلى نزوح ما يقارب 400 ألف شخص، فضلا عن دفع الآلاف إلى حافة الجوع.

وارتكبت قوات الجيش الإثيوبى والقوات الموالية لها جرائم قتل واغتصاب، بحق أبناء إقليم تيجراى، الجرائم التى نددت بها المنظمات الإقليمية والدولية، داعية لإنهاء العنف والحرب ضد أبناء الإقليم، والتى وُصفت بأنها حرب تطهير عرقى.