إصابة متحدث الخارجية الأمريكية بكورونا ومسحة بلينكن سلبية

جدة - نرمين السيد - وقال بيان الخارجية الأمريكية، إن نتائج فحوص الوزير أنتونى بلينكن أثبتت عدم إصابته بالفيروس القاتل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لوباء "كوفيد-19" الإثنين المقبل.
وقال البيت الأبيض، فى بيان، إن الرئيس بايدن البالغ 78 عاما والذى يشجع على تلقى جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا، "سيحصل على جرعة معززة من اللقاح بما يتماشى مع" إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأمريكية.
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