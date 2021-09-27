لقي 12 مدنيا حتفهم جراء اشتباكات بين الجيش ومسلحين شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأوضح موقع 7sur7 الإخباري أن الاشتباكات وقعت في بلدة ماكايانغا بمنطقة إيرومو في محافظة إيتوري يوم الأحد، وخلف 12 قتيلا بين الأهالي وإحراق 20 منزلا.
ونقل الموقع عن متحدث باسم القوات المسلحة قوله إن الجيش قتل 8 مسلحين من مليشيات "الجبهة الوطنية للتكامل في الكونغو" الناشطة في إيتوري، وأسر 10 منهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 12 مدنيا في اشتباكات بين الجيش ومسلحين في الكونغو الديمقراطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.