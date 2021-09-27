أعلنت الولايات المتحدة أنها ستجري ثاني جولة من المفاوضات الاستراتيجية مع روسيا الخميس المقبل، لحل الخلافات العالقة وتشمل الأسلحة النووية، والفضاء الإلكتروني، والذكاء الصناعي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "ويندي شيرمان مساعدة وزير الخارجية وثاني أكبر دبلوماسية في إدارة الرئيس جو بايدن، ستقود وفدا أمريكيا للمحادثات مع روسيا في جنيف الخميس المقبل".
وأضافت أن الجانبين ينويان "إجراء حوار جاد ومتأن يسعى لوضع أساس عمل للسيطرة على الأسلحة وإجراءات تقليل المخاطر مستقبلا".
ومن المزمع أن ترأس شيرمان وفدا من مختلف الأجهزة للاجتماع الذي يلي اجتماعا عقد في يوليو الماضي ولم يحرز فيه تقدم كبير.
وعقد الاجتماع بعد اتفاق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن على استئناف المحادثات.
وقال مسؤول بارز بالخارجية الأمريكية شارك في أول محادثات إن "الولايات المتحدة سعدت بالتبادل المبدئي، وتأمل في أن تكون بداية حوار مستدام وبناء بشأن التحكم في الأسلحة وقضايا إستراتيجية أخرى".
وأضاف أن "جدول الأعمال لا يقتصر فقط على السيطرة على الأسلحة النووية، وإنما يمتد أيضا إلى استخدام الفضاء والذكاء الصناعي فضلا عن الشؤون السيبرانية، بالرغم من التركيز على قضايا إستراتيجية ونووية أكثر منه على برامج الفدية أو القرصنة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا والولايات المتحدة تحددان موعد الجولة الثانية من المفاوضات الاستراتيجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.