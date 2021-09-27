رابط نتائج الامتحانات المهنية الدور الاول 2021 في العراق “السادس الاعدادي” برقم الجلوس

نتائج الامتحانات المهنية الدور الاول 2021 في العراق، في حالة من القلق والترقب انتاب طلاب الصف السادي المهني، قامت وزارة التربية العراقية أخيرا بالإعلان عن ظهور نتائج امتحانات الدراسات المهنية الخاصة بالصف السادس الإعدادي وإعدادية التمريض، وذلك في جميع المدن والمحافظات العراقية، وقد جاء إعلان وزارة التربية لنتائج التعليم الفني مطمئنا لجميع الطلاب، حيث أكدت المصادر المسؤولة أنه جاءت نسب النجاح مرتفعة بشكل ملحوظ هذا العام، ومن خلال هذا المقال سوف نرصد لكم الرابط والخطوات الخاصة بالاطلاع على النتائج خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الامتحانات المهنية الدور الاول 2021 في العراق

بعد ترقب دام طويلاً من قبل الطلاب للكشف عن نتائج الامتحانات المهنية الدور الاول 2021 في العراق، اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أخيراً أن النتائج أصبحت متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، بعد أن عدى قرابة الأسبوع عن الموعد المحدد لظهورها.

الاستعلام عن نتائج الامتحانات المهنية الدور الاول 2021 في العراق

ازدادت عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن نتائج الامتحانات المهنية الدور الاول 2021 في العراق، حيث انتهى جميع طلاب الدراسات المهنية بالصف السادس من أداء امتحانات الدور الأول منذ عدة أسابيع، وسط تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد أكدت الوزارة أنه تم البدء في عمليات التصحيح والتدقيق لأوراق الامتحانات عقب الانتهاء من أداء الامتحانات مباشرة، وقد أعلنت من قبل النتائج المبدأية و أن نسبة النجاح مرتفعة ومرضية لجميع الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات المهنية الدور الاول 2021 في العراق

الآن يستطيع جميع الطلاب في كافة أنحاء المحافظات العراقية الحصول على نتائج الامتحانات المهنية الدور الاول 2021 في العراق، من خلال الطرق التي اتاحتها وزارة التربية والتعليم العراقية، وبالأخص الطريقة الالكترونية التي تطبقها الوزارة هذا العام، وذلك من خلال التوجة الى الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالعراق، ومن ثم إدخال الرقم الامتحاني الخاص به، وبعدها يقوم بالضغط على أيقونة عرض النتائج، وفي خلال دقائق سوف تظهر تفاصيل النتيجة والمجموع الكلي الحاصل عليه الطالب.

لا زالت عمليات البحث قائمة عبر محرك البحث جوجل بالتساؤل من قبل طلاب الصف السادس الاعدادي عن خطوات الاستعلام عن نتائج الدور الاول الخاصة بهم، وقد اعلنت الوزارة منذ ساعات قليلة عن الانتهاء من رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، والان بإمكان الجميع الولوج اى الموقع لمعرفة النتائج برقم الجلوس.