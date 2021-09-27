إصابة المتحدث باسم الخارجية الأميركية بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، عن إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي لعشرة أيام مقبلة.

وأصيب برايس، الذي حصل على اللقاح المضاد لكوفيد-19 بالفعل، بعد العودة من نيويورك، حيث حضر اجتماع الجمعية العامة السنوي للأمم المتحدة مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي.

وقال برايس إن أعراضه خفيفة نسبيا. وأضاف في تغريدة على تويتر: "بعد الشعور بأعراض لأول مرة هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصي لكوفيد-19 إيجابية بعدها بوقت قصير، وسأخضع الآن للعزل لعشرة أيام مقبلة".

وتابع برايس: "أشعر بالتوعك، لكنني ممتن للحماية من المرض الشديد التي قدمتها لي اللقاحات الآمنة والفعالة".

وذكرت جالينا بورتر، نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن فحوص بلينكن أثبتت صباح الاثنين أنه ليس مصابا بكوفيد-19.

وحضر برايس في نيويورك عدة فعاليات مع بلينكن، منها اجتماعات مع وزراء خارجية ومسؤولين بارزين من أكثر من 60 دولة.

وكان بلينكن وبرايس جزءا من وفد أميركي كبير توجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضمن عشرات الدبلوماسيين المهمين.

ولم ترد أنباء عن ثبوت إصابة أي أفراد آخرين في الوفد.