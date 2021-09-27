الصين: تصنيع دول غير نووية لغواصات نووية انتهاك لنظام عدم الانتشار

جدة - نرمين السيد - وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى يوم الاثنين، إن "الصين تعارض المواقف أحادية الجانب من قضية عدم انتشار السلاح النووى والمعايير المزدوجة فى هذا المجال".
وتابع قائلا، إن "مساعدة الدول غير النووية على بناء غواصات نووية لن تؤدى إلى سباق التسلح فحسب، بل ستضر بنظام عدم الانتشار النووى والأمن والاستقرار فى المطقة والعالم".
ويأتى ذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن تأسيس شراكة أمنية جديدة.
وتخطط أستراليا فى إطار هذا التحالف لبناء ما لا يقل عن 8 غواصات نووية وإعادة تزويد قواتها المسلحة بصواريخ مجنحة أمريكية.
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