الولايات المتحدة تختبر صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أفاد البنتاجون بأنها أول تجربة ناجحة يجريها لهذه الفئة من الصواريخ منذ عام 2013.

وذكرت وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع أن تجربة الطيران الحر للصاروخ فرط الصوتى "هايبر سونيك" جرت الأسبوع الماضى.

وقالت الوكالة: "تم إطلاق الصاروخ الذى صنعته شركة "ريثيون تكنولوجيز" من طائرة قبل ثوان من تشغيل محركه من نوع سكرامجيت الذى صنعته نورثروب جرومان".

وتطير هذه الفئة من الصواريخ فى الطبقة العليا من الغلاف الجوى بسرعات تتجاوز سرعة الصوت خمس مرات، أو حوالى 6200 كيلومتر فى الساعة.