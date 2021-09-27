استحداث 25 مسارًا جديدًا بالمسجد الحرام لتطبيق الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بالمملكة السعودية 25 مسارًا جديدًا فى المسجد الحرام، لتوفير سبل الراحة لقاصدى بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد فى ظل تزايد أعداد المصليين والمعتمرين.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكيل إدارة الإرشاد المكانى المهندس معن قاروت، أنه جرى ترتيب ملصقات التباعد الجسدى بما يتناسب مع معايير أعداد الزوار بالمسجد الحرام لمواكبة الاستعدادات لهذا العام 1443هـ، البالغ عددها 25 مسارًا بصحن المطاف، وتخصيص مسارات للأشخاص ذوى الإعاقة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتى سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد. وأشار إلى استحداث مصليات داخل المسجد الحرام وساحاته استعدادًا لاستقبال المعتمرين وتهيئتها حرصًا على سلامة قاصدى بيت الله الحرام.

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