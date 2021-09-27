تشيلى تلغى قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات التشيلية رفع حالة الطوارئ السارية، منذ بدء تفشى جائحة كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها فى البلاد، بعد انخفاض حاد فى حالات الإصابة بالفيروس، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال الرئيس سيباستيان بينيرا: "خلال الأشهر الثلاثة الماضية تطور الوضع الصحى بشكل إيجابى مع انخفاض كبير فى الإصابات والحالات النشطة والاستشفاء والوفيات". وسمحت حالة الطوارئ التى وافق عليها الكونجرس فى أوائل عام 2020 للحكومة بفرض حظر التجول الليلى والحجر الصحى على المناطق الأكثر تضررا. وقادت تشيلى واحدة من أسرع وأنجح حملات التطعيم فى العالم، حيث تم تطعيم ثلاثة أرباع السكان وفقا لإحصاء أجرته وكالة "رويترز". وسجلت تشيلى اليوم 640 إصابة جديدة بكورونا، بمعدل إيجابى بلغ حوالى 1.08٪ لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبدأ مسؤولو الصحة بتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما بلقاح "Sinovac" الصينى، الذى حصل على موافقة الاستخدام الطارئ فى سبتمبر.

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