جوجل يحتفل بعيد ميلاده 23 وتحديد موعد قطع الخدمات عن بعض الهواتف

جوجل يحتفل بعيد ميلاده رقم 23. فقد قام محرك البحث الأشهر في العالم جوجل Google بالاحتفال بالذكري السنوية لتأسيسه منذ 23 عاما وقام بتغير اللوجو الجديد له بصورة عيد ميلاد وتورته مدون عليها رقم 23 لتظهر علي الواجهة الرئيسية للموقع. ويعد جوجل الأكثر شهرة واستخداما حول العالم فهو محرك بحث يقدم جميع الخدمات الإلكترونية التي يطرحها الناس. وفي هذا اليوم يمر 23 عامل علي بداية انطلاق المحرك جوجل.

جوجل يحتفل بعيد ميلاده ويقرر قطع الخدمات عن الهواتف القديمة

فأعلنت شركة جوجل العالمية في تصريح خاص أنها سوف تقطع خدماتها عن الهواتف القديمة ذات أنظمة الأندرويد الأقل من 11. وبالتالي يتم إيقاف خدمات اليوتيوب youtube والخرائط google maps وأيضا الجي ميل Gmail. وهكذا لن يستمتع مستخدمي اندرويد 2.7 بالمزايا التي تقدمها الشركة العملاقة للبحث حول العالم. وقد تحدد يوم الاثنين الموافق 27 من سبتمبر 2021 انه سيتوقف الأجهزة ذات الأنظمة المذكورة. ودعت مستخدميها لتحديثها أو يفضل تغيرها لأنها ستكون أكثر عرضة للتطفل.

سبب إيقاف خدمات جوجل

بعد أعلان شركة البحث العالمي جوجل عن إيقاف خدمتها لأنظمة الأندرويد القديمة. صرحت خلال بيانها أن ذلك الإيقاف ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة بهدف الحفاظ علي أمان الأجهزة وبالتالي الحفاظ علي خصوصية مستخدمي تلك الأجهزة. لأنها ستكون سبيل للتجسس والتطفل. وتسعي ضخمة البحث العلمي إلي توسيع خدماتها وإنشاء خدمات جديدة يبحث عنها الكثير كإنشاء الدردشات الجماعية وهي تعد خدمات مطورة من شات هانج أوتس Chat HangOuts والتي أضافت مزايا للشات كتطويل مدة دردشة الفيديو لتصل إلي 10 دقائق ليتمكن الأفراد من مناقشة التفاصيل وتعد هذه المزايا أفاضات جديدة لجذب الانتباه. وبدأت شركة جوجل في شراء عدد من المباني الحديثة في ولاية مانهاتن الأمريكية بهدف توسيع السيطرة التكنولوجية.

تأسيس شركة جوجل وتاريخها

تأسست شركة جوجل منذ عام 1998. في يوم 14 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. وقامت بإضافة العديد من البرامج والخدمات المميزة لتوفير الجهد والوقت علي المستخدمين وساعدتهم بشكل كبير في طرق البحث والتواصل. ويعد الجي ميل من أهم تلك البرامج أو جوجل الخرائط وبالطبع اليوتيوب وغيرهم الكثير من البرامج والتطبيقات التي لاغني عنها