الايفون الجديد  “مواصفات وسعر الايفون الجديد”

أعلنت شركة أبل منذ أيام قليلة مضت، عن اقتربت طرح الايفون الجديد في الأسواق ، وكشفت الشركة عن وجود أحدث التقنيات فيه وبإمكانيات أعلى من الإصدارات الأخيرة لها واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم كافة التفاصيل عنه.

موعد نزول الايفون الجديد

من المتوقع أنه سيتم نزول الايفون الجديد خلال شهر أكتوبر القادم، ومن المقرر أن شركة أبل الأمريكية ستعقد مؤتمر صحفي تتحدث فيه عن الموعد الرسمي لنزوله في الأسواق العالمية وسوف تعلن عن سعره ومواصفاته خلال هذا المؤتمر الذي سيكون في الولايات المتحدة .

إصدار الايفون الجديد

جاءت مصادر تكشف عن الآيفون الجديد وأنه سيكون بالألوان متعددة مثل ( اللون الذهبي – والجرافيت – والفني- والبرتقال – وأسود رمادي ) .

ويتميز بدخول سماعات حجم 3.5 مللي متر، وإضافة سماعات ستيريو، ولا يستخدم فيه تشغيل الراديو، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها موبايل الايفون بمعدل تحديث بلغ 120 هرتز وتكون لهاتفين من الإصدار الجديد لها ، كما صرحت تلك المصادر أن الموبايل من المتوقع أنه نفس إصدار آيفون 12 وبنفس الأبعاد والوزن .

سعر الايفون الجديد

تحدث شركة أبل الأمريكية أن وزن موبايل آيفون 13 هو 228 جرام ، وبالنسبة لسعره فيختلف من دولة لأخرى ومن المتوقع أن يكون بمبلغ 1099 دولار .

بالإضافة إلي مميزات عديدة به ومن أهمها هو قياس نسبة السكر في الدم ومعرفة نسبة الأكسجين، وقدرته على مقاومة الماء في عمق 6 متر تحت الماء لأكثر من نصف ساعة.

مواصفات الايفون 13 الجديد

يتفوق هذا الإصدار الجديد للشركة بوجود معالجة apple a 14 وخلفية رباعية عالية الجودة للتصميم من حيث الدقة مع إضافة كاميرا من الأمام بحجم 12+16 ميجا بكسل .

وتختلف السعة التخزين حسب الأحجام بين 128- 256- 512 ، وسيكون حجم شاشة الايفون 136.3 إنش .

ولذلك تتميز الإصدارات المختلفة لشركة أبل عن غيرها بجودتهم في مختلف أنحاء العالم واقتحامها الأسواق العالمية سواء كانت أجهزة إلكترونية أو أخري ويترقب جميع محبي أبل بكل شغف نزول الايفون الجديد

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا الايفون الجديد والذي تحدثنا من خلاله عن مواصفاته وسعره وكل ما يخصه نرجو أن نكون قد أفدناكم ونلنا استحسانكم.