خطوات صيانة وتخزين التكييف في المنازل مع بدء الاعتدال الخريفي

تعرف على خطوات صيانة وتخزين التكييف بعد انتهاء فصل الصيف والدخول في فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فلم يعد الآن هناك حاجة إلى استخدام مكيفات الهواء لذلك يحتاجون إلى تنظيف المكيف بشكل صحيح وتخزينه لحين استخدامه بعد ذلك عندما ترتفع درجات الحرارة، فيما يلي سنذكر لك خطوات تنظيف المكيف وطريقة تخزينه.

خطوات صيانة وتخزين التكييف

قبل تخزين المكيف يجب تنظيفه بشكل جيد، وتشمل خطوات تنظيف المكيف ما يلي:

في البداية قم بفصل التيار الكهربائي عن المكيف.

بعد ذلك تنظيف “الكومبريسور” الجزء الخارجي من المكيف باستخدام الهوائي الكهربائي أو الباور وهي أداة تعمل على سحب الأتربة من المكيف.

ثم استخدام قماشة مبللة وذلك من أجل تنظيف الجسم الخارجي للمكيف بشكل جيد للتخلص من أي بقع موجودة عليه.

بعد الانتهاء من تنظيف الجزء الخارجي من المكيف يتم فك الجهاز وذلك من أجل تنظيف الجزء الداخلي منه.

يتم غسل الفلتر الداخلي من الجهاز باستخدام الماء والمنظفات وكذلك المروحة الداخلية أيضاً.

تنظيف خرطوم الصرف من المواد الضارة الموجودة بداخله.

خطوات تخزين التكييف

بعد تنظيف التكييف بشكل غ يجب تخزين المكيف لحين الحاجة إلى استخدامه بعد ذلك دون أن يتسبب بإصابة الأشخاص بالأمراض، وتشمل خطوات تنظيفه وتخزينه ما يلي:

بعد الانتهاء من تنظيف المكيف من جميع أجزائه الداخلية والخارجية يجب التأكد من تجفيفه بشكل تام.

عليك فك أنابيب التوصيل وتنظيفها بشكل جيد.

عليك تشغيل الجهاز على درجة متوسطة قد تصل نحو 30 درجة لمدة ثلاث ساعات متواصلة لتجفيفه من الداخل.

من الأفضل أن تتم خطوات صيانة المكيف على يد خبراء الصيانة.

يجب تغليف الجهاز في مادة مناسبة ولا تسبب أي تجريح في جسم الجهاز من الخارج.

تأكد من فصل التيار الكهربائي وجميع المفاتيح لتجنب تسريب الكهرباء.

قم بشراء جهاز قدرته كافية لتبريد الهواء في المنطقة التي تستخدمه بها.

اختيار نوع من أجهزة التكييف يمكن شراء قطع غيار له.

استشر الفنيين قبل شراء التكييف وذلك حتى تتعرف على أفضل أنواع المكيفات لتقوم بشرائها.

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