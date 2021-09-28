وزير خارجية تونس: نسعى لتأسيس ديمقراطية تلبى تطلعات التونسيين

وأضاف الجرندى، فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "نؤكد حرص الرئيس قيس سعيد على أن نكون قوة إيجابية فى خدمة السلم والأمن الدوليين.. ونسعى لمؤسسات قائمة على سيادة القانون فى تونس".
وأوضح الجرندى "لا يمكن إرساء نظام ديمقراطى دون مكافحة الفساد الذى أرهق الدولة التونسية".
وتابع "نحن أمام تحديات غير مسبوقة ستحدد مستقبل العالم.. والأمم المتحدة تواجه تحديات استثنائية".
وأعرب الجرندى عن شكر بلاده لكل من ساعدها فى تجاوز أزمة وباء كورونا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".
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